Precio de breadcat hoy

El precio actual de breadcat (BREADCAT) hoy es $ 0, con una variación del 12.29% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BREADCAT a USD es $ 0 por BREADCAT.

breadcat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,954.79, con un suministro circulante de 960.82M BREADCAT. Durante las últimas 24 horas, BREADCAT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BREADCAT experimentó un cambio de -0.09% en la última hora y de -24.66% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de breadcat (BREADCAT)

Cap de mercado $ 13.95K$ 13.95K $ 13.95K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.95K$ 13.95K $ 13.95K Suministro de Circulación 960.82M 960.82M 960.82M Suministro total 960,820,860.14458 960,820,860.14458 960,820,860.14458

La capitalización de mercado actual de breadcat es de $ 13.95K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BREADCAT es de 960.82M, con un suministro total de 960820860.14458. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.95K.