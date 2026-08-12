Precio de Bountywork hoy

El precio actual de Bountywork (BOUNTYWORK) hoy es $ 0, con una variación del 3.37% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOUNTYWORK a USD es $ 0 por BOUNTYWORK.

Bountywork actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,620.3, con un suministro circulante de 999.72M BOUNTYWORK. Durante las últimas 24 horas, BOUNTYWORK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00233528, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BOUNTYWORK experimentó un cambio de +0.25% en la última hora y de -1.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Bountywork (BOUNTYWORK)

Cap de mercado $ 12.62K$ 12.62K $ 12.62K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.62K$ 12.62K $ 12.62K Suministro de Circulación 999.72M 999.72M 999.72M Suministro total 999,722,840.461254 999,722,840.461254 999,722,840.461254

La capitalización de mercado actual de Bountywork es de $ 12.62K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BOUNTYWORK es de 999.72M, con un suministro total de 999722840.461254. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.62K.