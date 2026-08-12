Precio de Blocky hoy

El precio actual de Blocky (BLOCKY) hoy es $ 0.00357869, con una variación del 1.86% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BLOCKY a USD es $ 0.00357869 por BLOCKY.

Blocky actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 75,154, con un suministro circulante de 21.00M BLOCKY. Durante las últimas 24 horas, BLOCKY cotiza entre $ 0.00340905 (bajo) y $ 0.00358521 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01474664, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BLOCKY experimentó un cambio de +0.17% en la última hora y de +11.60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 25.34.

Información del mercado de Blocky (BLOCKY)

Cap de mercado $ 75.15K$ 75.15K $ 75.15K Volumen (24H) $ 25.34$ 25.34 $ 25.34 Cap. de mercado totalmente diluida $ 75.15K$ 75.15K $ 75.15K Suministro de Circulación 21.00M 21.00M 21.00M Suministro total 20,999,914.7704553 20,999,914.7704553 20,999,914.7704553

La capitalización de mercado actual de Blocky es de $ 75.15K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 25.34. El suministro circulante de BLOCKY es de 21.00M, con un suministro total de 20999914.7704553. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 75.15K.