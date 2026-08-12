Precio de BitShiba hoy

El precio actual de BitShiba (SHIBA) hoy es $ 0, con una variación del 1.55% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SHIBA a USD es $ 0 por SHIBA.

BitShiba actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 224,044, con un suministro circulante de 1,000.00T SHIBA. Durante las últimas 24 horas, SHIBA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SHIBA experimentó un cambio de -0.20% en la última hora y de +4.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BitShiba (SHIBA)

Cap de mercado $ 224.04K$ 224.04K $ 224.04K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 224.04K$ 224.04K $ 224.04K Suministro de Circulación 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Suministro total 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

La capitalización de mercado actual de BitShiba es de $ 224.04K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SHIBA es de 1,000.00T, con un suministro total de 1.0e+15. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 224.04K.