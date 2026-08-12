Precio de BITIZENS hoy

El precio actual de BITIZENS (BPEG) hoy es $ 1.36, con una variación del 0.40% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BPEG a USD es $ 1.36 por BPEG.

BITIZENS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,593.72, con un suministro circulante de 10.00K BPEG. Durante las últimas 24 horas, BPEG cotiza entre $ 1.36 (bajo) y $ 1.37 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 13.26, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.26.

En el corto plazo, BPEG experimentó un cambio de -0.38% en la última hora y de -8.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 103.60.

Información del mercado de BITIZENS (BPEG)

Cap de mercado $ 13.59K$ 13.59K $ 13.59K Volumen (24H) $ 103.60$ 103.60 $ 103.60 Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.59K$ 13.59K $ 13.59K Suministro de Circulación 10.00K 10.00K 10.00K Suministro total 10,000.0 10,000.0 10,000.0

La capitalización de mercado actual de BITIZENS es de $ 13.59K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 103.60. El suministro circulante de BPEG es de 10.00K, con un suministro total de 10000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.59K.