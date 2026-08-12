Precio de BitcoinOS hoy

El precio actual de BitcoinOS (BOS) hoy es $ 0, con una variación del 0.88% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOS a USD es $ 0 por BOS.

BitcoinOS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 782,075, con un suministro circulante de 7.70B BOS. Durante las últimas 24 horas, BOS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01199443, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BOS experimentó un cambio de -0.32% en la última hora y de -2.96% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BitcoinOS (BOS)

Cap de mercado $ 782.08K$ 782.08K $ 782.08K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 782.08K$ 782.08K $ 782.08K Suministro de Circulación 7.70B 7.70B 7.70B Suministro total 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de BitcoinOS es de $ 782.08K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BOS es de 7.70B, con un suministro total de 21000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 782.08K.