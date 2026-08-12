Precio de BigWil hoy

El precio actual de BigWil (BWIL) hoy es $ 0, con una variación del 2.78% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BWIL a USD es $ 0 por BWIL.

BigWil actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 23,076, con un suministro circulante de 46.55M BWIL. Durante las últimas 24 horas, BWIL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00115157, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BWIL experimentó un cambio de -- en la última hora y de -4.58% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 463.15.

Información del mercado de BigWil (BWIL)

Cap de mercado $ 23.08K$ 23.08K $ 23.08K Volumen (24H) $ 463.15$ 463.15 $ 463.15 Cap. de mercado totalmente diluida $ 495.73K$ 495.73K $ 495.73K Suministro de Circulación 46.55M 46.55M 46.55M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de BigWil es de $ 23.08K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 463.15. El suministro circulante de BWIL es de 46.55M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 495.73K.