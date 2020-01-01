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Principales tokens de Ecosistema Believe.app por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Believe.app. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Kled AI
Kled AI
KLED
$ 0.01102662
+1.45%
-0.03%
+7.97%
$ 11.02M
$ 438.59K
2
Prompt
Prompt
PROMPT
$ 0.02218
-0.09%
-1.15%
+10.91%
$ 10.29M
$ 5.15M
3
Dupe
Dupe
DUPE
$ 0.00200745
+0.18%
0.00%
-9.67%
$ 2.01M
$ 16.94K
4
Believe
Believe
BELIEVE
$ 0.00129072
+0.26%
-0.05%
-13.68%
$ 1.65M
$ 230.77K
5
Avo
Avo
AVO
$ 0.00111384
-0.02%
-0.01%
-11.43%
$ 1.11M
$ 2.38K
6
Infraxa
Infraxa
INFRA
$ 0.00027025
-0.12%
+0.03%
+1.73%
$ 270.26K
$ 530.03
7
VIVA
VIVA
VIVA
$ 0.00016126
+0.01%
--
-43.80%
$ 161.26K
$ 8.28K
8
Jatevo
Jatevo
JTVO
$ 0.00014917
-0.33%
+0.03%
-34.12%
$ 149.15K
$ 5.06K
9
SUBY
SUBY
SUBY
$ 0.00013038
-0.13%
-0.02%
-15.80%
$ 130.37K
$ 155.65
10
VIRUS
VIRUS
VIRUS
$ 0.0001119
+0.01%
+0.00%
+5.51%
$ 111.89K
$ 23.12
11
AgentHub
AgentHub
DIRA
$ 6.91E-5
-0.04%
-8.20%
-12.41%
$ 69.03K
--
12
Startup
Startup
STARTUP
$ 5.166E-5
-0.04%
+0.40%
-0.77%
$ 51.15K
--
13
gooncoin
gooncoin
GOONC
$ 3.023E-5
-0.13%
0.00%
+6.41%
$ 30.23K
--
14
Inbox
Inbox
INBOX
$ 2.932E-5
0.00%
-1.70%
-1.51%
$ 29.31K
--
15
Foundry
Foundry
FDRY
$ 2.257E-5
-0.04%
+0.40%
+9.56%
$ 22.57K
--
16
Giggles
Giggles
GIGGLES
$ 2.312E-5
0.00%
-3.00%
0.00%
$ 21.40K
--
17
Yapper
Yapper
YAPPER
$ 2.092E-5
0.00%
+4.10%
0.00%
$ 20.92K
--
18
Noodle
Noodle
NOODLE
$ 1.786E-5
-0.06%
+3.60%
+3.42%
$ 17.86K
--
19
FITCOIN
FITCOIN
FITCOIN
$ 1.404E-5
0.00%
0.00%
-0.99%
$ 12.81K
--
20
AfterHour
AfterHour
AH
$ 2.165E-5
0.00%
-2.20%
-2.08%
$ 12.69K
--
21
SocialCrab
SocialCrab
SCRB
$ 1.268E-5
0.00%
-0.40%
-0.55%
$ 12.68K
--
22
Yourself
Yourself
YOURSELF
$ 1.226E-5
0.00%
-0.60%
+0.57%
$ 12.25K
--
23
CreatorGen
CreatorGen
CREATOR
$ 1.222E-5
0.00%
-9.30%
-11.32%
$ 12.22K
--
24
WaterMinder
WaterMinder
WMDR
$ 1.156E-5
0.00%
-0.10%
+2.57%
$ 11.55K
--
25
Superfriend
Superfriend
SUPFRIEND
$ 1.136E-5
0.00%
-0.40%
-0.35%
$ 11.35K
--
26
Algon Trade
Algon Trade
ALG
$ 9.91E-6
0.00%
+3.70%
+3.66%
$ 9.47K
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Believe.app y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Believe.app representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 26 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $27.27M.
¿Cuál es el token de Ecosistema Believe.app con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Believe.app rastreados en MEXC, YAPPER ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 4.10% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Believe.app están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 26 tokens de Ecosistema Believe.app, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. KLED, PROMPT, DUPE se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Believe.app. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Believe.app?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Believe.app es de aproximadamente $27.27M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Believe.app, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.