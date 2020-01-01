Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate

Principales tokens de Juegos deportivos por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Juegos deportivos. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
GMT
GMT
GMT
$ 0.00674368
+0.04%
-0.01%
-0.07%
$ 20.98M
$ 4.41M
2
PowerSnookerCoin
PowerSnookerCoin
PSC
$ 0.00367322
0.00%
--
0.00%
$ 2.20M
$ 296.18
3
Foxsy AI
Foxsy AI
FOXSY
$ 0.0017233
-0.03%
-1.03%
-7.09%
$ 1.96M
$ 25.39M
4
Karate Combat
Karate Combat
KARATE
$ 1.698E-5
0.00%
-3.00%
-3.30%
$ 1.13M
--
5
Step App
Step App
FITFI
$ 0.00016277
+0.02%
+0.04%
+2.66%
$ 748.72K
$ 21.92K
6
Crown by Third Time Games
Crown by Third Time Games
CROWN
$ 0.00284653
-0.03%
+0.02%
-3.49%
$ 711.63K
$ 3.76K
7
XAYA
XAYA
WCHI
$ 0.01136345
-0.17%
-0.01%
-3.36%
$ 661.65K
$ 1.61K
8
Ballies
Ballies
BALL
$ 0.01059181
0.00%
--
-11.45%
$ 332.21K
$ 599.93
9
Fabwelt
Fabwelt
WELT
$ 0.00020128
0.00%
--
0.00%
$ 100.64K
$ 1.06
10
DuelNow
DuelNow
DNOW
$ 2.391E-5
0.00%
-0.90%
+0.80%
$ 23.91K
--
11
Striker League
Striker League
MBS
$ 3.734E-5
0.00%
-93.70%
-93.71%
$ 23.35K
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Juegos deportivos y por qué son populares?
Los tokens de Juegos deportivos representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 11 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $28.88M.
¿Cuál es el token de Juegos deportivos con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Juegos deportivos rastreados en MEXC, FITFI ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 0.04% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Juegos deportivos están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 11 tokens de Juegos deportivos, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. GMT, PSC, FOXSY se encuentra entre los tokens populares de Juegos deportivos. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Juegos deportivos?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Juegos deportivos es de aproximadamente $28.88M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Juegos deportivos, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.