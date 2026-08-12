Precio de Bagwork hoy

El precio actual de Bagwork (BAGWORK) hoy es $ 0, con una variación del 1.37% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BAGWORK a USD es $ 0 por BAGWORK.

Bagwork actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 89,772, con un suministro circulante de 996.09M BAGWORK. Durante las últimas 24 horas, BAGWORK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04827521, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BAGWORK experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de -6.16% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Bagwork (BAGWORK)

Cap de mercado $ 89.77K$ 89.77K $ 89.77K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 89.77K$ 89.77K $ 89.77K Suministro de Circulación 996.09M 996.09M 996.09M Suministro total 996,091,415.586972 996,091,415.586972 996,091,415.586972

La capitalización de mercado actual de Bagwork es de $ 89.77K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BAGWORK es de 996.09M, con un suministro total de 996091415.586972. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 89.77K.