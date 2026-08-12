Precio de BabySOL hoy

El precio actual de BabySOL (BABYSOL) hoy es $ 0, con una variación del 1.98% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BABYSOL a USD es $ 0 por BABYSOL.

BabySOL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,137, con un suministro circulante de 69.42M BABYSOL. Durante las últimas 24 horas, BABYSOL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.203486, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BABYSOL experimentó un cambio de -0.05% en la última hora y de +13.31% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 77.59.

Información del mercado de BabySOL (BABYSOL)

Cap de mercado $ 20.14K$ 20.14K $ 20.14K Volumen (24H) $ 77.59$ 77.59 $ 77.59 Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.14K$ 20.14K $ 20.14K Suministro de Circulación 69.42M 69.42M 69.42M Suministro total 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

La capitalización de mercado actual de BabySOL es de $ 20.14K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 77.59. El suministro circulante de BABYSOL es de 69.42M, con un suministro total de 69420000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.14K.