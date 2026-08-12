Precio de Athledium hoy

El precio actual de Athledium (AEM) hoy es $ 0.01508697, con una variación del 0.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AEM a USD es $ 0.01508697 por AEM.

Athledium actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 45,261, con un suministro circulante de 3.00M AEM. Durante las últimas 24 horas, AEM cotiza entre $ 0.0149753 (bajo) y $ 0.01511054 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01529097, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01299746.

En el corto plazo, AEM experimentó un cambio de +0.58% en la última hora y de +10.85% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.12M.

Información del mercado de Athledium (AEM)

Cap de mercado $ 45.26K$ 45.26K $ 45.26K Volumen (24H) $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Cap. de mercado totalmente diluida $ 15.09M$ 15.09M $ 15.09M Suministro de Circulación 3.00M 3.00M 3.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Athledium es de $ 45.26K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.12M. El suministro circulante de AEM es de 3.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 15.09M.