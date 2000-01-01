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Principales tokens de Muévete y gana por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Muévete y gana. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
GMT
GMT
GMT
$ 0.00674368
+0.04%
-0.01%
-0.07%
$ 20.98M
$ 4.41M
2
SuperWalk GRND
SuperWalk GRND
GRND
$ 0.00906242
+0.03%
0.00%
-1.13%
$ 7.34M
$ 52.43K
3
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00034073
+0.30%
+0.00%
-12.82%
$ 4.56M
$ 16.38K
4
MediTechX
MediTechX
MTX
$ 0.051516
0.00%
--
0.00%
$ 1.39M
$ 106.29K
5
Moonwalk Fitness
Moonwalk Fitness
MF
$ 0.00725628
-0.54%
-0.01%
-3.63%
$ 1.37M
$ 28.09K
6
STEPN Green Satoshi Token on Solana
STEPN Green Satoshi Token on Solana
GST-SOL
$ 0.00103647
-0.71%
+0.06%
+10.64%
$ 1.19M
$ 406.02K
7
Galvan
Galvan
IZE
$ 7.295E-5
0.00%
+22.00%
+25.28%
$ 902.74K
--
8
Step App
Step App
FITFI
$ 0.00016277
+0.02%
+0.04%
+2.66%
$ 748.72K
$ 21.92K
9
KCAL
KCAL
KCAL
$ 0.00954013
-0.34%
--
-7.21%
$ 477.01K
$ 135.13
10
STEPN Green Satoshi Token on BSC
STEPN Green Satoshi Token on BSC
GST-BSC
$ 0.00112075
0.00%
-0.02%
-10.14%
$ 237.57K
$ 693.00
11
dotmoovs
dotmoovs
MOOV
$ 0.00023373
+0.77%
-0.00%
-2.02%
$ 233.73K
$ 1.27K
12
Walken
Walken
WLKN
$ 0.00013742
-0.20%
+0.02%
-0.62%
$ 225.04K
$ 438.61
13
Emorya Finance
Emorya Finance
EMR
$ 0.00014196
+0.37%
+0.14%
+18.09%
$ 134.57K
$ 4.83K
14
Genopets
Genopets
GENE
$ 0.00124708
-0.06%
+0.05%
-59.98%
$ 120.02K
$ 121.22
15
Runwago
Runwago
RUNWAGO
$ 0.00202408
0.00%
--
-9.34%
$ 103.68K
$ 20.79
16
Athledium
Athledium
AEM
$ 0.01508674
+0.73%
+0.00%
+11.87%
$ 45.17K
$ 1.13M
17
MixMarvel
MixMarvel
MIX
$ 1.46E-6
0.00%
-0.70%
0.00%
$ 14.62K
--
18
SolNav AI
SolNav AI
SOLNAV
$ 9.601E-5
+0.14%
0.00%
+2.98%
$ 9.60K
--
19
Force
Force
FRC
$ 0.000217
0.00%
+0.05%
-0.23%
--
$ 35.61M
20
FIT
FIT
FIT
$ 0.00004825
-0.17%
-0.29%
+0.12%
--
$ 121.88M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Muévete y gana y por qué son populares?
Los tokens de Muévete y gana representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 20 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $40.08M.
¿Cuál es el token de Muévete y gana con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Muévete y gana rastreados en MEXC, IZE ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 22.00% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Muévete y gana están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 20 tokens de Muévete y gana, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. GMT, GRND, SWEAT se encuentra entre los tokens populares de Muévete y gana. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Muévete y gana?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Muévete y gana es de aproximadamente $40.08M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Muévete y gana, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.