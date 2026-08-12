Precio de ARBUZ hoy

El precio actual de ARBUZ (ARBUZ) hoy es $ 0.01133541, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ARBUZ a USD es $ 0.01133541 por ARBUZ.

ARBUZ actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 45,340, con un suministro circulante de 4.00M ARBUZ. Durante las últimas 24 horas, ARBUZ cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 3.44, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00349618.

En el corto plazo, ARBUZ experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.67% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 17.30.

Información del mercado de ARBUZ (ARBUZ)

Cap de mercado $ 45.34K$ 45.34K $ 45.34K Volumen (24H) $ 17.30$ 17.30 $ 17.30 Cap. de mercado totalmente diluida $ 45.34K$ 45.34K $ 45.34K Suministro de Circulación 4.00M 4.00M 4.00M Suministro total 3,999,899.0 3,999,899.0 3,999,899.0

La capitalización de mercado actual de ARBUZ es de $ 45.34K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 17.30. El suministro circulante de ARBUZ es de 4.00M, con un suministro total de 3999899.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 45.34K.