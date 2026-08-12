Precio de Arab cat hoy

El precio actual de Arab cat (ARAB) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ARAB a USD es $ 0 por ARAB.

Arab cat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 15,711.55, con un suministro circulante de 100.00M ARAB. Durante las últimas 24 horas, ARAB cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.099104, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ARAB experimentó un cambio de -- en la última hora y de +7.36% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.12.

Información del mercado de Arab cat (ARAB)

Cap de mercado $ 15.71K$ 15.71K $ 15.71K Volumen (24H) $ 2.12$ 2.12 $ 2.12 Cap. de mercado totalmente diluida $ 15.71K$ 15.71K $ 15.71K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Arab cat es de $ 15.71K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.12. El suministro circulante de ARAB es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 15.71K.