Precio de Aped hoy

El precio actual de Aped (APED) hoy es $ 0.079576, con una variación del 0.35% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de APED a USD es $ 0.079576 por APED.

Aped actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 79,596, con un suministro circulante de 1.00M APED. Durante las últimas 24 horas, APED cotiza entre $ 0.078924 (bajo) y $ 0.079988 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 15.27, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.070303.

En el corto plazo, APED experimentó un cambio de +0.05% en la última hora y de -1.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 9.42.

Información del mercado de Aped (APED)

Cap de mercado $ 79.60K$ 79.60K $ 79.60K Volumen (24H) $ 9.42$ 9.42 $ 9.42 Cap. de mercado totalmente diluida $ 79.60K$ 79.60K $ 79.60K Suministro de Circulación 1.00M 1.00M 1.00M Suministro total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Aped es de $ 79.60K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 9.42. El suministro circulante de APED es de 1.00M, con un suministro total de 1000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 79.60K.