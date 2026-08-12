Precio de ANI Token hoy

El precio actual de ANI Token (ANI) hoy es $ 0.00263966, con una variación del 2.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ANI a USD es $ 0.00263966 por ANI.

ANI Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 251,012, con un suministro circulante de 95.09M ANI. Durante las últimas 24 horas, ANI cotiza entre $ 0.00263922 (bajo) y $ 0.00269586 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00534324, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ANI experimentó un cambio de -0.02% en la última hora y de -0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 34.51.

Información del mercado de ANI Token (ANI)

Cap de mercado $ 251.01K$ 251.01K $ 251.01K Volumen (24H) $ 34.51$ 34.51 $ 34.51 Cap. de mercado totalmente diluida $ 251.01K$ 251.01K $ 251.01K Suministro de Circulación 95.09M 95.09M 95.09M Suministro total 95,094,026.14971921 95,094,026.14971921 95,094,026.14971921

La capitalización de mercado actual de ANI Token es de $ 251.01K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 34.51. El suministro circulante de ANI es de 95.09M, con un suministro total de 95094026.14971921. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 251.01K.