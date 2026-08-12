Precio de Ampleforth Governance hoy

El precio actual de Ampleforth Governance (FORTH) hoy es $ 0.190512, con una variación del 1.86% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FORTH a USD es $ 0.190512 por FORTH.

Ampleforth Governance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,039,078, con un suministro circulante de 10.70M FORTH. Durante las últimas 24 horas, FORTH cotiza entre $ 0.175242 (bajo) y $ 0.193625 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 180.47, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.153377.

En el corto plazo, FORTH experimentó un cambio de +0.29% en la última hora y de -8.92% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 39.27K.

Información del mercado de Ampleforth Governance (FORTH)

Cap de mercado $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Volumen (24H) $ 39.27K$ 39.27K $ 39.27K Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M Suministro de Circulación 10.70M 10.70M 10.70M Suministro total 15,297,897.14455933 15,297,897.14455933 15,297,897.14455933

La capitalización de mercado actual de Ampleforth Governance es de $ 2.04M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 39.27K. El suministro circulante de FORTH es de 10.70M, con un suministro total de 15297897.14455933. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.91M.