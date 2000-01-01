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Principales tokens de Emisor de stablecoin por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Emisor de stablecoin. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.05503
-1.13%
-0.25%
+3.06%
$ 1.75B
$ 1.36M
2
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.31
-0.26%
+1.15%
+1.30%
$ 1.38B
$ 1.69K
3
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05303
-0.64%
-0.30%
-6.45%
$ 1.23B
$ 1.05M
4
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08879
-0.26%
-1.71%
-2.85%
$ 830.02M
$ 2.58M
5
Curve
Curve
CRV
$ 0.2767
-0.61%
+5.08%
+30.21%
$ 417.10M
$ 6.75M
6
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001575
-0.25%
+5.61%
+1.74%
$ 151.99M
$ 72.28M
7
RE
RE
RE
$ 0.41965
-3.53%
-0.22%
+11.90%
$ 67.83M
$ 718.76K
8
Keeta
Keeta
KTA
$ 0.09435
+0.63%
+1.47%
+0.40%
$ 52.42M
$ 665.97K
9
Spark
Spark
SPK
$ 0.01444
+0.07%
+0.56%
-8.09%
$ 40.06M
$ 4.28M
10
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.05898
-0.19%
-1.50%
-2.82%
$ 26.91M
$ 983.96K
11
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3036
-0.75%
-3.19%
+3.87%
$ 26.75M
$ 223.87K
12
STBL
STBL
STBL
$ 0.02321
0.00%
-2.35%
-5.75%
$ 16.30M
$ 3.03M
13
USUAL
USUAL
USUAL
$ 0.008874
+0.97%
-1.02%
+5.14%
$ 16.20M
$ 6.87M
14
Spell Token
Spell Token
SPELL
$ 0.00007871
-0.11%
-0.66%
-0.09%
$ 13.51M
$ 710.63M
15
Tribe
Tribe
TRIBE
$ 0.308839
0.00%
--
-0.87%
$ 11.59M
$ 1.53K
16
ETHPlus
ETHPlus
ETH+
$ 2,059.29
-0.19%
+0.01%
-1.37%
$ 7.52M
$ 64.67K
17
Solomon
Solomon
SOLO
$ 0.625682
-0.04%
-0.00%
-4.55%
$ 7.15M
$ 9.64K
18
Resolv
Resolv
RESOLV
$ 0.01662
-0.36%
-3.11%
-8.72%
$ 6.72M
$ 3.75M
19
ZEPHYR
ZEPHYR
ZEPH
$ 0.4027
-0.29%
+1.48%
-10.21%
$ 4.43M
$ 130.83K
20
Sperax
Sperax
SPA
$ 0.00206
-0.58%
-0.58%
+2.34%
$ 4.20M
$ 25.61M
21
Resupply
Resupply
RSUP
$ 0.119287
-0.42%
-0.01%
-5.64%
$ 3.08M
$ 976.76
22
GAIB
GAIB
GAIB
$ 0.01269
-0.08%
+0.24%
-15.09%
$ 2.61M
$ 4.15M
23
Ampleforth Governance
Ampleforth Governance
FORTH
$ 0.187139
-0.85%
-0.01%
-3.68%
$ 2.00M
$ 39.21K
24
HAI
HAI
HAI
$ 0.001595
-0.19%
+4.18%
+14.90%
$ 1.33M
$ 17.26M
25
Elixir
Elixir
ELX
$ 0.00104184
-0.01%
-0.06%
-16.05%
$ 1.04M
$ 3.55K
26
Reflexer Ungovernance
Reflexer Ungovernance
FLX
$ 1.15
0.00%
--
+2.68%
$ 949.36K
$ 459.10
27
Prisma Governance Token
Prisma Governance Token
PRISMA
$ 0.0077952
0.00%
--
+4.23%
$ 760.40K
$ 116.78
28
Qi Dao
Qi Dao
QI
$ 0.00511282
0.00%
--
-2.61%
$ 707.35K
$ 5.12
29
Argonot
Argonot
ARGNOT
$ 6.42
0.00%
-0.04%
-4.75%
$ 547.28K
$ 2.77K
30
Thala
Thala
THL
$ 0.00748171
-0.04%
-0.00%
+2.08%
$ 537.31K
$ 239.94
31
Bucket Token
Bucket Token
BUT
$ 0.00090746
-0.27%
+0.00%
+2.03%
$ 383.33K
$ 23.55
32
Delpho USDV
Delpho USDV
USDV
$ 1.007
0.00%
0.00%
0.00%
$ 214.65K
$ 58.00K
33
Capa
Capa
CAPA
$ 0.00130139
-0.20%
+0.09%
+11.13%
$ 204.44K
$ 81.10
34
Hubble
Hubble
HBB
$ 0.00203765
+0.12%
+0.00%
+1.11%
$ 140.39K
$ 9.66
35
Asymmetry Finance
Asymmetry Finance
ASF
$ 0.00814853
-0.17%
+0.02%
-9.71%
$ 136.50K
$ 200.38
36
dForce
dForce
DF
$ 8.62E-5
0.00%
-0.40%
-14.53%
$ 86.20K
--
37
ANGLE
ANGLE
ANGLE
$ 0.00017126
0.00%
--
-0.02%
$ 42.59K
$ 4.58
38
Novastro
Novastro
XNL
$ 0.00011625
-0.98%
-0.00%
-1.42%
$ 23.25K
$ 34.75K
39
USD.AI
USD.AI
CHIP
$ 0.02212
-0.36%
-1.41%
-9.58%
--
$ 3.13M
40
STABLE
STABLE
STABLE
$ 0.031972
-0.05%
+1.04%
-3.23%
--
$ 2.43M
41
Unitas
Unitas
UP
$ 0.38577
-1.15%
+1.84%
+13.59%
--
$ 167.96K
42
Perle
Perle
PRL
$ 0.3306
-0.61%
+1.81%
+20.30%
--
$ 330.25K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Emisor de stablecoin y por qué son populares?
Los tokens de Emisor de stablecoin representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 42 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $6.08B.
¿Cuál es el token de Emisor de stablecoin con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Emisor de stablecoin rastreados en MEXC, TEL ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 5.61% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Emisor de stablecoin están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 42 tokens de Emisor de stablecoin, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. WLFI, AAVE, SKY se encuentra entre los tokens populares de Emisor de stablecoin. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Emisor de stablecoin?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Emisor de stablecoin es de aproximadamente $6.08B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Emisor de stablecoin, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.