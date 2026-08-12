Precio de Alpie hoy

El precio actual de Alpie (PIE) hoy es $ 0.506317, con una variación del 17.39% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PIE a USD es $ 0.506317 por PIE.

Alpie actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 240,480, con un suministro circulante de 474.98K PIE. Durante las últimas 24 horas, PIE cotiza entre $ 0.49707 (bajo) y $ 0.612956 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 8.77, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.219933.

En el corto plazo, PIE experimentó un cambio de +0.11% en la última hora y de -35.38% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 8.12K.

Información del mercado de Alpie (PIE)

Cap de mercado $ 240.48K$ 240.48K $ 240.48K Volumen (24H) $ 8.12K$ 8.12K $ 8.12K Cap. de mercado totalmente diluida $ 240.48K$ 240.48K $ 240.48K Suministro de Circulación 474.98K 474.98K 474.98K Suministro total 474,983.110669 474,983.110669 474,983.110669

La capitalización de mercado actual de Alpie es de $ 240.48K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 8.12K. El suministro circulante de PIE es de 474.98K, con un suministro total de 474983.110669. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 240.48K.