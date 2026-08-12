Precio de Ainu hoy

El precio actual de Ainu (AINU) hoy es $ 0, con una variación del 1.25% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AINU a USD es $ 0 por AINU.

Ainu actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 335,835, con un suministro circulante de 1,000,000.00T AINU. Durante las últimas 24 horas, AINU cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AINU experimentó un cambio de -- en la última hora y de +4.92% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Ainu (AINU)

Cap de mercado $ 335.84K$ 335.84K $ 335.84K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 335.84K$ 335.84K $ 335.84K Suministro de Circulación 1,000,000.00T 1,000,000.00T 1,000,000.00T Suministro total 1.0e+18 1.0e+18 1.0e+18

La capitalización de mercado actual de Ainu es de $ 335.84K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AINU es de 1,000,000.00T, con un suministro total de 1.0e+18. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 335.84K.