Precio de Tea Protocol hoy

El precio actual de Tea Protocol (TEA) hoy es € 0.00004369, con una variación del 0.18% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TEA a EUR es € 0.00004369 por TEA.

Tea Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- TEA. Durante las últimas 24 horas, TEA cotiza entre € 0.00004054 (bajo) y € 0.00004395 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, TEA experimentó un cambio de +1.79% en la última hora y de -2.96% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 13.08K.

Información del mercado de Tea Protocol (TEA)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 13.08K€ 13.08K € 13.08K Cap. de mercado totalmente diluida € 4.37M€ 4.37M € 4.37M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Tea Protocol es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 13.08K. El suministro circulante de TEA es de --, con un suministro total de 100000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 4.37M.