Precio de Swash (SWASH)
El precio actual de Swash (SWASH) hoy es $ 0, con una variación del --% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SWASH a USD es $ 0 por SWASH.
Swash actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- SWASH. Durante las últimas 24 horas, SWASH cotiza entre -- (bajo) y -- (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.
En el corto plazo, SWASH experimentó un cambio de -- en la última hora y de -- en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.
La capitalización de mercado actual de Swash es de --, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SWASH es de --, con un suministro total de . Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.
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Durante el día de hoy, el cambio de precio de Swash a USD fue de --.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Swash a USD fue de --.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Swash a USD fue de --.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Swash a USD fue de --.
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Para 2040, el precio de Swash podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.
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¿Qué es Swash (SWASH)?
Swash es un ecosistema de herramientas y servicios que permite a las personas, las empresas y los desarrolladores liberar el valor latente de los datos mediante la agrupación, el intercambio seguro y la monetización de su valor.
Las personas están incentivadas a compartir sus datos para poder ganar dinero mientras preservan su privacidad
Las empresas pueden acceder a datos de alta calidad y de primera mano de manera sostenible y conforme con la normativa
Los desarrolladores pueden configurar y crear sistemas fácilmente dentro de un marco colaborativo de desarrollo.
Swash está reimaginando la propiedad de los datos, permitiendo que todos los actores de la economía de datos puedan ganar, acceder, construir y colaborar en un ecosistema digital líquido para los datos.
¿Qué hace a Swash único?
Swash nació como una solución a estos problemas, impulsada por la urgente necesidad de reformar la forma actual en que manejamos los datos. En lugar de un sistema que resta agencia a las personas, lo estamos sustituyendo por uno donde las personas puedan recuperar su dignidad en cuanto a datos, las empresas puedan prosperar y los desarrolladores puedan innovar con facilidad.
Swash está reimaginando la propiedad de los datos mediante una variedad de productos y soluciones, conocidas como Soluciones de Primera Ola:
Unión de Datos: Optimizar la agencia individual como fuerza colectiva recompensando a los miembros de la unión por el valor de sus datos
sIntelligence: Aportar insights únicos a empresas de todos los sectores mediante una plataforma web personalizable e integral
sApps: Ampliar el ecosistema Swash con las herramientas, la comunidad y la cultura necesarias para construir la próxima era de soluciones de datos
sCompute: Unir la innovación con el acceso haciendo realidad las capacidades de computación de datos in situ
¿Cuántas monedas Swash (SWASH) hay en circulación?
La cadena de valor de Swash está impulsada por su token nativo (SWASH). SWASH tiene diversos casos de uso dentro del ecosistema y se utilizará como token de utilidad y gobernanza multi-cadena que integra Ethereum, xDai y Polygon. Además, se fusionará con una constelación de socios y sus monedas nativas, permitiendo la fertilización cruzada de valor, una mayor adopción y una experiencia de usuario sin interrupciones.
A medida que aumente la demanda de SWASH junto con la adopción de la red, el valor generado podría utilizarse para equilibrar la oferta de tokens, probablemente mediante quemas periódicas de tokens.
Una vez que la expansión de Swash esté en funcionamiento, los casos de uso del token Swash incluirán:
Incentivar: Como sistema de incentivos, los actores del ecosistema serán recompensados con tokens Swash a cambio de su participación.
Transaccionar: Todas las transacciones de datos en todos los mercados, plataformas y aplicaciones se realizarán en SWASH. Esto incluye el valor generado dentro de la plataforma de inteligencia empresarial y análisis (sIntelligence), el entorno de computación de datos (sCompute) y las soluciones desarrolladas utilizando la tecnología Swash (sApps).
Gobernar: Los titulares de tokens Swash podrán votar por proyectos que deseen recibir financiación del fondo DAO de Swash, decidir sobre nuevos desarrollos o modificaciones en la hoja de ruta y participar en decisiones relacionadas con el token.
Multiplicar: Las personas podrán contribuir individual y colectivamente con el valor de sus datos a causas de desarrollo social y utilizarlo para intercambios de valor tanto dentro como fuera del universo Swash, como canjear ganancias por productos o apostar liquidez.
SWASH es el token de utilidad nativo de la red con una oferta total de 1.000 millones. La asignación de tokens es la siguiente:
Recompensas para la comunidad y la plataforma (14%)
Crecimiento del ecosistema y DAO (14%)
Fundación (15%)
Equipo y asesores (15%)
Fundadores (15%)
Ronda pre-semilla (9%)
Ronda semilla (3%)
Ronda estratégica (5%)
Ronda de preventa (5%)
Venta pública (5%)
Provisión de liquidez (5%)
¿Cuál es el precio actual de Swash?
El precio en vivo de Swash (SWASH) es €0.001310241096325080000 EUR. Esta valoración en tiempo real se actualiza continuamente y agrupa los precios de los principales intercambios globales para garantizar que veas una tasa de mercado precisa.
¿Cómo está posicionado Swash en el mercado?
Swash ocupa actualmente el puesto #2467 en el ranking del mercado, respaldado por una capitalización de mercado de €1303639.5152830410000. Este ranking está influenciado por la profundidad de liquidez, la demanda general de los inversores y la oferta circulante de tokens.
¿Cuál es la oferta circulante de SWASH?
La oferta circulante de SWASH es de 994960022.3593615 tokens, lo que representa la cantidad disponible en el mercado abierto. Esta cifra desempeña un papel importante en la determinación de la valoración del mercado, la escasez y las dinámicas inflacionarias a largo plazo.
¿Cuál es el rango de precios de las últimas 24 horas de Swash?
Durante las últimas 24 horas, Swash cotizó dentro de un rango de €0.001309832645835240000 (mínimo de 24 horas) y €0.001324451769617430000 (máximo de 24 horas). Este rango de volatilidad ayuda a los traders a comprender el impulso a corto plazo y la imprevisibilidad del mercado.
¿Qué distancia hay entre Swash y su máximo histórico y su mínimo histórico?
Swash alcanzó un máximo histórico de €0.808604329105125000, mientras que el precio más bajo registrado (ATL) es de €0.001287827375695110000. Estos puntos de referencia históricos permiten a los traders evaluar el potencial de precios a largo plazo y los ciclos del mercado.
¿Qué tan activo está el trading de SWASH hoy?
El volumen de trading durante las últimas 24 horas es de €--, lo que refleja la participación actual en el mercado. Un volumen más alto suele indicar un mayor interés de los inversores y una mayor liquidez en el mercado.
¿Qué influye en la dirección de la tendencia reciente de Swash?
El movimiento actual del precio de -0.81% durante las últimas 24 horas está marcado por el sentimiento del mercado, la actividad comercial, factores macroeconómicos y actualizaciones específicas del ecosistema relacionadas con BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Outlier Ventures Portfolio. Los aumentos repentinos en el volumen también pueden actuar como catalizadores para movimientos bruscos de precios.
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
|Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC
Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado
Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar
Las principales subidas de criptomonedas de hoy
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