¿Qué es Swash (SWASH)?

Swash es un ecosistema de herramientas y servicios que permite a las personas, las empresas y los desarrolladores liberar el valor latente de los datos mediante la agrupación, el intercambio seguro y la monetización de su valor.

Las personas están incentivadas a compartir sus datos para poder ganar dinero mientras preservan su privacidad

Las empresas pueden acceder a datos de alta calidad y de primera mano de manera sostenible y conforme con la normativa

Los desarrolladores pueden configurar y crear sistemas fácilmente dentro de un marco colaborativo de desarrollo.

Swash está reimaginando la propiedad de los datos, permitiendo que todos los actores de la economía de datos puedan ganar, acceder, construir y colaborar en un ecosistema digital líquido para los datos.

¿Qué hace a Swash único?

Swash nació como una solución a estos problemas, impulsada por la urgente necesidad de reformar la forma actual en que manejamos los datos. En lugar de un sistema que resta agencia a las personas, lo estamos sustituyendo por uno donde las personas puedan recuperar su dignidad en cuanto a datos, las empresas puedan prosperar y los desarrolladores puedan innovar con facilidad.

Swash está reimaginando la propiedad de los datos mediante una variedad de productos y soluciones, conocidas como Soluciones de Primera Ola:

Unión de Datos: Optimizar la agencia individual como fuerza colectiva recompensando a los miembros de la unión por el valor de sus datos

sIntelligence: Aportar insights únicos a empresas de todos los sectores mediante una plataforma web personalizable e integral

sApps: Ampliar el ecosistema Swash con las herramientas, la comunidad y la cultura necesarias para construir la próxima era de soluciones de datos

sCompute: Unir la innovación con el acceso haciendo realidad las capacidades de computación de datos in situ

¿Cuántas monedas Swash (SWASH) hay en circulación?

La cadena de valor de Swash está impulsada por su token nativo (SWASH). SWASH tiene diversos casos de uso dentro del ecosistema y se utilizará como token de utilidad y gobernanza multi-cadena que integra Ethereum, xDai y Polygon. Además, se fusionará con una constelación de socios y sus monedas nativas, permitiendo la fertilización cruzada de valor, una mayor adopción y una experiencia de usuario sin interrupciones.

A medida que aumente la demanda de SWASH junto con la adopción de la red, el valor generado podría utilizarse para equilibrar la oferta de tokens, probablemente mediante quemas periódicas de tokens.

Una vez que la expansión de Swash esté en funcionamiento, los casos de uso del token Swash incluirán:

Incentivar: Como sistema de incentivos, los actores del ecosistema serán recompensados con tokens Swash a cambio de su participación.

Transaccionar: Todas las transacciones de datos en todos los mercados, plataformas y aplicaciones se realizarán en SWASH. Esto incluye el valor generado dentro de la plataforma de inteligencia empresarial y análisis (sIntelligence), el entorno de computación de datos (sCompute) y las soluciones desarrolladas utilizando la tecnología Swash (sApps).

Gobernar: Los titulares de tokens Swash podrán votar por proyectos que deseen recibir financiación del fondo DAO de Swash, decidir sobre nuevos desarrollos o modificaciones en la hoja de ruta y participar en decisiones relacionadas con el token.

Multiplicar: Las personas podrán contribuir individual y colectivamente con el valor de sus datos a causas de desarrollo social y utilizarlo para intercambios de valor tanto dentro como fuera del universo Swash, como canjear ganancias por productos o apostar liquidez.

SWASH es el token de utilidad nativo de la red con una oferta total de 1.000 millones. La asignación de tokens es la siguiente:

Recompensas para la comunidad y la plataforma (14%)

Crecimiento del ecosistema y DAO (14%)

Fundación (15%)

Equipo y asesores (15%)

Fundadores (15%)

Ronda pre-semilla (9%)

Ronda semilla (3%)

Ronda estratégica (5%)

Ronda de preventa (5%)

Venta pública (5%)

Provisión de liquidez (5%)

¿Cuál es el precio actual de Swash?

El precio en vivo de Swash (SWASH) es €0.001310241096325080000 EUR. Esta valoración en tiempo real se actualiza continuamente y agrupa los precios de los principales intercambios globales para garantizar que veas una tasa de mercado precisa.

¿Cómo está posicionado Swash en el mercado?

Swash ocupa actualmente el puesto #2467 en el ranking del mercado, respaldado por una capitalización de mercado de €1303639.5152830410000. Este ranking está influenciado por la profundidad de liquidez, la demanda general de los inversores y la oferta circulante de tokens.

¿Cuál es la oferta circulante de SWASH?

La oferta circulante de SWASH es de 994960022.3593615 tokens, lo que representa la cantidad disponible en el mercado abierto. Esta cifra desempeña un papel importante en la determinación de la valoración del mercado, la escasez y las dinámicas inflacionarias a largo plazo.

¿Cuál es el rango de precios de las últimas 24 horas de Swash?

Durante las últimas 24 horas, Swash cotizó dentro de un rango de €0.001309832645835240000 (mínimo de 24 horas) y €0.001324451769617430000 (máximo de 24 horas). Este rango de volatilidad ayuda a los traders a comprender el impulso a corto plazo y la imprevisibilidad del mercado.

¿Qué distancia hay entre Swash y su máximo histórico y su mínimo histórico?

Swash alcanzó un máximo histórico de €0.808604329105125000, mientras que el precio más bajo registrado (ATL) es de €0.001287827375695110000. Estos puntos de referencia históricos permiten a los traders evaluar el potencial de precios a largo plazo y los ciclos del mercado.

¿Qué tan activo está el trading de SWASH hoy?

El volumen de trading durante las últimas 24 horas es de €--, lo que refleja la participación actual en el mercado. Un volumen más alto suele indicar un mayor interés de los inversores y una mayor liquidez en el mercado.

¿Qué influye en la dirección de la tendencia reciente de Swash?

El movimiento actual del precio de -0.81% durante las últimas 24 horas está marcado por el sentimiento del mercado, la actividad comercial, factores macroeconómicos y actualizaciones específicas del ecosistema relacionadas con BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Outlier Ventures Portfolio. Los aumentos repentinos en el volumen también pueden actuar como catalizadores para movimientos bruscos de precios.