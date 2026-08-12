Precio de Splendor hoy

El precio actual de Splendor (SPLD) hoy es € 0.1323, con una variación del 0.37% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SPLD a EUR es € 0.1323 por SPLD.

Splendor actualmente está en el puesto #4115 por capitalización de mercado en € 0.00, con un suministro circulante de 0.00 SPLD. Durante las últimas 24 horas, SPLD cotiza entre € 0.1312 (bajo) y € 0.1337 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 8.55620247272395736, mientras que el mínimo histórico fue € 0.1151210051548234844.

En el corto plazo, SPLD experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -4.69% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 30.84K.

Información del mercado de Splendor (SPLD)

Puesto No.4115 Cap de mercado € 0.00€ 0.00 € 0.00 Volumen (24H) € 30.84K€ 30.84K € 30.84K Cap. de mercado totalmente diluida € 3.44B€ 3.44B € 3.44B Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 26,000,000,000 26,000,000,000 26,000,000,000 Suministro total 26,000,000,000 26,000,000,000 26,000,000,000 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública SPLENDOR

La capitalización de mercado actual de Splendor es de € 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de € 30.84K. El suministro circulante de SPLD es de 0.00, con un suministro total de 26000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 3.44B.