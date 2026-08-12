Precio de ShareX hoy

El precio actual de ShareX (SHARE) hoy es € 0.335, con una variación del 0.38% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SHARE a EUR es € 0.335 por SHARE.

ShareX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- SHARE. Durante las últimas 24 horas, SHARE cotiza entre € 0.3337 (bajo) y € 0.3446 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, SHARE experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +31.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 65.29K.

Información del mercado de ShareX (SHARE)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 65.29K€ 65.29K € 65.29K Cap. de mercado totalmente diluida € 33.50M€ 33.50M € 33.50M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de ShareX es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 65.29K. El suministro circulante de SHARE es de --, con un suministro total de 100000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 33.50M.