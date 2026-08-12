Precio de QAIT hoy

El precio actual de QAIT (QAIT) hoy es € 0.003436, con una variación del 2.04% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de QAIT a EUR es € 0.003436 por QAIT.

QAIT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- QAIT. Durante las últimas 24 horas, QAIT cotiza entre € 0.003351 (bajo) y € 0.003536 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, QAIT experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -13.61% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 5.73K.

Información del mercado de QAIT (QAIT)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 5.73K€ 5.73K € 5.73K Cap. de mercado totalmente diluida € 34.36M€ 34.36M € 34.36M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de QAIT es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 5.73K. El suministro circulante de QAIT es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 34.36M.