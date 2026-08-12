Precio de Perle hoy

El precio actual de Perle (PRL) hoy es € 0.3323, con una variación del 5.55% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PRL a EUR es € 0.3323 por PRL.

Perle actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- PRL. Durante las últimas 24 horas, PRL cotiza entre € 0.3044 (bajo) y € 0.3358 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, PRL experimentó un cambio de +0.06% en la última hora y de +28.89% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 106.58K.

Información del mercado de Perle (PRL)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 106.58K€ 106.58K € 106.58K Cap. de mercado totalmente diluida € 332.30M€ 332.30M € 332.30M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de Perle es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 106.58K. El suministro circulante de PRL es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 332.30M.