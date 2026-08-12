Precio de OpenGradient(OPG)
El precio actual de OpenGradient (OPG) hoy es € 0.09136, con una variación del 0.80% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OPG a EUR es € 0.09136 por OPG.
OpenGradient actualmente está en el puesto #400 por capitalización de mercado en € 17.36M, con un suministro circulante de 190.00M OPG. Durante las últimas 24 horas, OPG cotiza entre € 0.08942 (bajo) y € 0.09763 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.4147371810611570958, mientras que el mínimo histórico fue € 0.1197035112024312102.
En el corto plazo, OPG experimentó un cambio de -0.29% en la última hora y de +0.29% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 85.46K.
No.400
19.00%
BASE
La capitalización de mercado actual de OpenGradient es de € 17.36M, con un volumen de trading en 24 horas de € 85.46K. El suministro circulante de OPG es de 190.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 91.36M.
-0.29%
+0.80%
+0.29%
+0.29%
Siga los cambios de precios de OpenGradient para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ +0.0006236
|+0.80%
|30 Días
|€ -0.02144
|-19.01%
|60 Días
|€ -0.06454
|-41.40%
|90 Días
|€ -0.16234
|-63.99%
Hoy, OPG registró un cambio de € +0.0006236 (+0.80%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.02144 (-19.01%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, OPG experimentó un cambio de € -0.06454 (-41.40%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.16234 (-63.99%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de OpenGradient, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de OPG: bajista, alcista 45% | bajista 55%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz de la muerte
|K < D
|El impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
|StochRSI
|< 20
|Zona de sobreventa
|El corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
|Grupo MA
|5‑6 Comprar
|60‑80% Compra
|La mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
|MACD
|Cruz de la muerte
|DIF < DEA
|Está surgiendo un impulso bajista.
|Grupo EMA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Precio ≤ Medio
|Entre la banda inferior y la banda media
|Relativamente débil, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|Pivote ≤ Precio ≤ R1
|Entre Pivote‑R1
|Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente alta.
OPG_USDT se encuentra operando por encima del centro de 0,0936 en el período de 4 horas. El precio está situado entre los niveles clave S1 y R1. La disposición alcista mantiene la estabilidad de la estructura a corto plazo, mientras que la coherencia de los indicadores muestra una tendencia divergente. El MACD ha registrado una señal de cruce bajista, con una desviación en la dinámica entre las líneas rápida y lenta. El RSI permanece en un rango neutro, mientras que los valores del KDJ y del StochRSI aún no han generado un patrón de resonancia. La volatilidad se mantiene dentro de las bandas de BOLL, lo que indica un equilibrio temporal entre las fuerzas alcistas y bajistas. El impulso comprador se concentra principalmente en el grupo de medias móviles (MA), mientras que la presión vendedora se refleja principalmente a través del MACD. La resistencia inmediata se sitúa en 0,0945, a solo 0,00057 por encima del nivel actual. La resistencia secundaria se ubica en 0,0951. En cuanto a los soportes, el más cercano está en 0,0930, a 0,00093 por debajo del precio actual, mientras que el soporte inferior se encuentra en 0,0921. El nivel clave de 0,0936 actúa como referencia inmediata. Para que el precio logre superar este nivel, será necesario que se acompañe de un volumen significativo. Hasta el momento, el patrón de oscilación lateral sigue sin romperse.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de OpenGradient podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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OpenGradient es la red para la Inteligencia Abierta: una infraestructura descentralizada diseñada para alojar, ejecutar y verificar modelos de IA a gran escala. La red funciona como un coprocesador especializado en IA, permitiendo que aplicaciones, blockchains y agentes deleguen el procesamiento a una red dedicada de nodos GPU y TEE. Los validadores verifican cada prueba computacional (atestación TEE o prueba zkML) en consenso antes de que se registre en la cadena, permitiendo el uso sin confianza de IA desde cualquier red o aplicación. La plataforma aloja más de 2,000 modelos, ha procesado más de 2 millones de inferencias verificables y generado más de 500,000 pruebas criptográficas. Respaldada por a16z crypto, Coinbase Ventures y más de 30 inversores estratégicos (con $9.5 millones recaudados).
Para conocer OpenGradient más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
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|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
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El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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