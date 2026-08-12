Precio de OpenGradient hoy

El precio actual de OpenGradient (OPG) hoy es € 0.09136, con una variación del 0.80% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OPG a EUR es € 0.09136 por OPG.

OpenGradient actualmente está en el puesto #400 por capitalización de mercado en € 17.36M, con un suministro circulante de 190.00M OPG. Durante las últimas 24 horas, OPG cotiza entre € 0.08942 (bajo) y € 0.09763 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.4147371810611570958, mientras que el mínimo histórico fue € 0.1197035112024312102.

En el corto plazo, OPG experimentó un cambio de -0.29% en la última hora y de +0.29% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 85.46K.

Información del mercado de OpenGradient (OPG)

Puesto No.400 Cap de mercado € 17.36M€ 17.36M € 17.36M Volumen (24H) € 85.46K€ 85.46K € 85.46K Cap. de mercado totalmente diluida € 91.36M€ 91.36M € 91.36M Suministro de Circulación 190.00M 190.00M 190.00M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 19.00% Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de OpenGradient es de € 17.36M, con un volumen de trading en 24 horas de € 85.46K. El suministro circulante de OPG es de 190.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 91.36M.