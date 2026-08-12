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El precio actual de OpenGradient hoy es 0.09136 EUR. La capitalización de mercado de OPG es 17,358,400 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de OPG a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de OpenGradient hoy es 0.09136 EUR. La capitalización de mercado de OPG es 17,358,400 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de OPG a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de OpenGradient(OPG)

Precio en vivo de 1 OPG en EUR:

€0.0785696
€0.0785696€0.0785696
+0.80%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de OpenGradient (OPG)
Última actualización de la página: 2026-08-12 08:54:50 (UTC+8)

Precio de OpenGradient hoy

El precio actual de OpenGradient (OPG) hoy es € 0.09136, con una variación del 0.80% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OPG a EUR es € 0.09136 por OPG.

OpenGradient actualmente está en el puesto #400 por capitalización de mercado en € 17.36M, con un suministro circulante de 190.00M OPG. Durante las últimas 24 horas, OPG cotiza entre € 0.08942 (bajo) y € 0.09763 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.4147371810611570958, mientras que el mínimo histórico fue € 0.1197035112024312102.

En el corto plazo, OPG experimentó un cambio de -0.29% en la última hora y de +0.29% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 85.46K.

Información del mercado de OpenGradient (OPG)

No.400

€ 17.36M
€ 17.36M€ 17.36M

€ 85.46K
€ 85.46K€ 85.46K

€ 91.36M
€ 91.36M€ 91.36M

190.00M
190.00M 190.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.00%

BASE

La capitalización de mercado actual de OpenGradient es de € 17.36M, con un volumen de trading en 24 horas de € 85.46K. El suministro circulante de OPG es de 190.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 91.36M.

Historial de precios de OpenGradient EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.08942
€ 0.08942€ 0.08942
24H Mín
€ 0.09763
€ 0.09763€ 0.09763
24H Máx

€ 0.08942
€ 0.08942€ 0.08942

€ 0.09763
€ 0.09763€ 0.09763

€ 0.4147371810611570958
€ 0.4147371810611570958€ 0.4147371810611570958

€ 0.1197035112024312102
€ 0.1197035112024312102€ 0.1197035112024312102

-0.29%

+0.80%

+0.29%

+0.29%

Historial de precios de OpenGradient (OPG) en EUR

Siga los cambios de precios de OpenGradient para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.0006236+0.80%
30 Días€ -0.02144-19.01%
60 Días€ -0.06454-41.40%
90 Días€ -0.16234-63.99%
Cambio de precio de OpenGradient hoy

Hoy, OPG registró un cambio de € +0.0006236 (+0.80%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de OpenGradient en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.02144 (-19.01%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de OpenGradient en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, OPG experimentó un cambio de € -0.06454 (-41.40%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de OpenGradient en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.16234 (-63.99%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de OpenGradient (OPG)?

Consulta la página Historial de precios de OpenGradient ahora.

Análisis de OpenGradient

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de OpenGradient, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de OpenGradient: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de OPG: bajista, alcista 45% | bajista 55%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI< 20Zona de sobreventaEl corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
Grupo MA5‑6 Comprar60‑80% CompraLa mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivotePivote ≤ Precio ≤ R1Entre Pivote‑R1Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente alta.

OPG_USDT se encuentra operando por encima del centro de 0,0936 en el período de 4 horas. El precio está situado entre los niveles clave S1 y R1. La disposición alcista mantiene la estabilidad de la estructura a corto plazo, mientras que la coherencia de los indicadores muestra una tendencia divergente. El MACD ha registrado una señal de cruce bajista, con una desviación en la dinámica entre las líneas rápida y lenta. El RSI permanece en un rango neutro, mientras que los valores del KDJ y del StochRSI aún no han generado un patrón de resonancia. La volatilidad se mantiene dentro de las bandas de BOLL, lo que indica un equilibrio temporal entre las fuerzas alcistas y bajistas. El impulso comprador se concentra principalmente en el grupo de medias móviles (MA), mientras que la presión vendedora se refleja principalmente a través del MACD. La resistencia inmediata se sitúa en 0,0945, a solo 0,00057 por encima del nivel actual. La resistencia secundaria se ubica en 0,0951. En cuanto a los soportes, el más cercano está en 0,0930, a 0,00093 por debajo del precio actual, mientras que el soporte inferior se encuentra en 0,0921. El nivel clave de 0,0936 actúa como referencia inmediata. Para que el precio logre superar este nivel, será necesario que se acompañe de un volumen significativo. Hasta el momento, el patrón de oscilación lateral sigue sin romperse.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para OpenGradient

Predicción del precio de OpenGradient (OPG) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de OPG en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de OpenGradient (OPG) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de OpenGradient podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará OpenGradient en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de OPG para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de OpenGradient.

Cómo comprar e invertir OpenGradient en España

¿Listo para empezar con OpenGradient? Comprar OPG es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar OpenGradient. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de OpenGradient (OPG).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará OpenGradient instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar OpenGradient (OPG)

¿Qué puedes hacer con OpenGradient?

Poseer OpenGradient te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

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    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar OpenGradient (OPG) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es OpenGradient (OPG)

OpenGradient es la red para la Inteligencia Abierta: una infraestructura descentralizada diseñada para alojar, ejecutar y verificar modelos de IA a gran escala. La red funciona como un coprocesador especializado en IA, permitiendo que aplicaciones, blockchains y agentes deleguen el procesamiento a una red dedicada de nodos GPU y TEE. Los validadores verifican cada prueba computacional (atestación TEE o prueba zkML) en consenso antes de que se registre en la cadena, permitiendo el uso sin confianza de IA desde cualquier red o aplicación. La plataforma aloja más de 2,000 modelos, ha procesado más de 2 millones de inferencias verificables y generado más de 500,000 pruebas criptográficas. Respaldada por a16z crypto, Coinbase Ventures y más de 30 inversores estratégicos (con $9.5 millones recaudados).

OpenGradient Recurso

Para conocer OpenGradient más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial OpenGradient
Explorador de bloques

Categoría :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemBinance Alpha Spotlight

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre OpenGradient

Última actualización de la página: 2026-08-12 08:54:50 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para OpenGradient (OPG)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre OpenGradient

OPG USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de OPG con apalancamiento. Explora el trading de futuros OPGUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera OpenGradient (OPG) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de OpenGradient en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
OPG/USDT
€0.0785696
€0.0785696€0.0785696
+1.00%
915.09K (USDT)

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+187.60%

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€0.098728
€0.098728€0.098728

-34.32%

Top al alza

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TOFU Story

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+43.39%

TradingRazor

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RAZOR

€0.0055986
€0.0055986€0.0055986

+44.66%

ZKcandy

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ZAY

€2.848234
€2.848234€2.848234

+36.85%

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€0.0765056€0.0765056

+20.42%

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AET

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€0.010578€0.010578

+17.14%

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