Precio de OOB hoy

El precio actual de OOB (OOB) hoy es € 0.009794, con una variación del 5.87% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OOB a EUR es € 0.009794 por OOB.

OOB actualmente está en el puesto #3930 por capitalización de mercado en € 0.00, con un suministro circulante de 0.00 OOB. Durante las últimas 24 horas, OOB cotiza entre € 0.008109 (bajo) y € 0.011501 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.6151420051905913788, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0078688498470890426.

En el corto plazo, OOB experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +37.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 4.46K.

Información del mercado de OOB (OOB)

Puesto No.3930 Cap de mercado € 0.00€ 0.00 € 0.00 Volumen (24H) € 4.46K€ 4.46K € 4.46K Cap. de mercado totalmente diluida € 9.79M€ 9.79M € 9.79M Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de OOB es de € 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de € 4.46K. El suministro circulante de OOB es de 0.00, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 9.79M.