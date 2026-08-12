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Análisis técnico de Notcoin (NOT) de hoy

Análisis técnico de Notcoin (NOT) de hoy

La página de análisis de Notcoin proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de NOT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Notcoin a continuación.

Cambio de precio de Notcoin (NOT)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.0003584--+3.73%-5.29%-32.23%
Obtén más información sobre el precio de Notcoin

Indicadores técnicos de Notcoin

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Notcoin en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 7
Mantener 4
Comprar 15
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 2Mantener 1Comprar 11
Indicadores técnicos:MantenerVender 5Mantener 3Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.0003586
0.0003582
R2
0.0003582
0.0003579
R1
0.000358
0.0003578
PP
0.0003576
0.0003576
S1
0.0003574
0.0003573
S2
0.000357
0.0003572
S3
0.0003568
0.000357

Señales del mercado de Notcoin

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-5.05M
$33.77 M
$38.82 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.01M
Compras activas en 3 días
$0.26 M
Ventas activas en 3 días
$0.26 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.02M
Compras activas en 7 días
$0.55 M
Ventas activas en 7 días
$0.57 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Notcoin

Ingresos netosPrecio de NOTUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.04 M0.00
2026-08-11-$0.04 M0.00
2026-08-10-$0.01 M0.00
2026-08-09-$0.09 M0.00
2026-08-08$0.01 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
NOT/USDT
$0.0003584
$0.0003584$0.0003584
+1.90%
184.08M (USDT)
NOT/USDC
$0.000357
$0.000357$0.000357
+1.62%
147.67M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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NOT
USD
USD

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