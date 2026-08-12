Análisis técnico de Notcoin (NOT) de hoy La página de análisis de Notcoin proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de NOT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Notcoin a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Notcoin (NOT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.0003584 -- +3.73% -5.29% -32.23%

Indicadores técnicos de Notcoin

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Notcoin en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 7 Mantener 4 Comprar 15 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 1 Comprar 11 Indicadores técnicos : Mantener Vender 5 Mantener 3 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.0003586 0.0003582 R2 0.0003582 0.0003579 R1 0.000358 0.0003578 PP 0.0003576 0.0003576 S1 0.0003574 0.0003573 S2 0.000357 0.0003572 S3 0.0003568 0.000357

Señales del mercado de Notcoin Volumen neto actual de órdenes abiertas -5.05M $33.77 M $38.82 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.01M Compras activas en 3 días $0.26 M Ventas activas en 3 días $0.26 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.02M Compras activas en 7 días $0.55 M Ventas activas en 7 días $0.57 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Notcoin Ingresos netos Precio de NOTUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.04 M 0.00 2026-08-11 -$0.04 M 0.00 2026-08-10 -$0.01 M 0.00 2026-08-09 -$0.09 M 0.00 2026-08-08 $0.01 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Notcoin (NOT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Notcoin en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h NOT / USDT $0.0003584 $0.0003584 $0.0003584 +1.90% 184.08M (USDT) Trade NOT / USDC $0.000357 $0.000357 $0.000357 +1.62% 147.67M (USDT) Trade