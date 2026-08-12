Precio de Midnight(NIGHT)
El precio actual de Midnight (NIGHT) hoy es € 0.01769, con una variación del 1.33% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NIGHT a EUR es € 0.01769 por NIGHT.
Midnight actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- NIGHT. Durante las últimas 24 horas, NIGHT cotiza entre € 0.01733 (bajo) y € 0.01821 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.
En el corto plazo, NIGHT experimentó un cambio de -0.46% en la última hora y de -6.70% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 68.28K.
ADA
La capitalización de mercado actual de Midnight es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 68.28K. El suministro circulante de NIGHT es de --, con un suministro total de 24000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 424.56M.
-0.46%
-1.32%
-6.70%
-6.70%
Siga los cambios de precios de Midnight para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ -0.0002051
|-1.32%
|30 Días
|€ -0.01266
|-41.72%
|60 Días
|€ -0.0174
|-49.59%
|90 Días
|€ -0.01445
|-44.96%
Hoy, NIGHT registró un cambio de € -0.0002051 (-1.32%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.01266 (-41.72%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, NIGHT experimentó un cambio de € -0.0174 (-49.59%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.01445 (-44.96%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Midnight (NIGHT)?
Consulta la página Historial de precios de Midnight ahora.
Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Midnight, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de NIGHT: bajista, alcista 45% | bajista 55%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz dorada
|K > D
|El impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutral
|Ritmo normal, sin señales extremas.
|Grupo MA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|MACD
|Cruz de la muerte
|DIF < DEA
|Está surgiendo un impulso bajista.
|Grupo EMA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Precio ≤ Medio
|Entre la banda inferior y la banda media
|Relativamente débil, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|S1 ≤ Precio < Pivote
|Entre S1‑Pivote
|Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.
NIGHT_USDT se encuentra en el período de 4 horas a nivel de 0,01793, situándose entre el pivote S1 en 0,01785 y el centro del rango en 0,01815. El precio está por debajo del punto pivote, mostrando una estructura de oscilación dentro de un rango definido. Todos los promedios móviles emiten señales de compra, mientras que el cruce bajista del MACD genera una divergencia. Esta desalineación entre indicadores sugiere que el mercado actual carece de un consenso claro sobre la dirección predominante. El impulso a corto plazo se presenta disperso: tanto las medias móviles simples (MA) como las exponenciales (EMA) señalan compras, lo que indica una tendencia alcista en el corto plazo. Sin embargo, el cruce bajista del MACD confirma la presencia de presión bajista, mientras que el RSI permanece en una zona neutral. Los indicadores rápidos y lentos operan en niveles diferenciados, y la volatilidad se mantiene baja. Por su parte, los valores de KDJ y StochRSI no ofrecen directrices claras respecto a la dirección, por lo que es necesario analizar el comportamiento del precio para tomar decisiones. Las bandas de Bollinger presentan un estado incierto, lo que impide evaluar si la volatilidad está expandiéndose o no. En cuanto a los niveles clave, el soporte inmediato se ubica en 0,01785, a solo 0,00008 del precio actual. Un soporte secundario más abajo se sitúa en 0,01766, a 0,00027 del precio actual. Por el lado superior, la resistencia más cercana se encuentra en el centro del rango, en 0,01815, a 0,00022 del precio actual. Una resistencia más lejana está ubicada en 0,01834, a 0,00041 del precio actual. Los traders deberían prestar atención al sentido del rompimiento del rango comprendido entre 0,01785 y 0,01815.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Midnight podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
¿Listo para empezar con Midnight? Comprar NIGHT es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Midnight. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Midnight (NIGHT).
Poseer Midnight te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin
Comprar Midnight (NIGHT) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.
Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC
Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.
Midnight es una blockchain de nueva generación desarrollada por Charles Hoskinson, cofundador de Ethereum y fundador de Cardano, que utiliza tecnología de pruebas de conocimiento cero (ZK) para ofrecer utilidad sin comprometer la protección ni la propiedad de los datos, habilitando aplicaciones que salvaguardan los datos y los metadatos de usuarios, empresas y transacciones. El protocolo Midnight combina el uso de una arquitectura de libro mayor de doble estado público-privado basada en pruebas ZK para proteger los datos, con un diseño de tokenómica de doble componente para proteger los metadatos.
Para conocer Midnight más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
|Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
Abre posiciones long o short de NIGHT con apalancamiento. Explora el trading de futuros NIGHTUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.
Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Midnight en vivo y opera en directo.
Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC
Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado
Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar
Las principales subidas de criptomonedas de hoy
Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.