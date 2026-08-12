Precio de Midnight hoy

El precio actual de Midnight (NIGHT) hoy es € 0.01769, con una variación del 1.33% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NIGHT a EUR es € 0.01769 por NIGHT.

Midnight actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- NIGHT. Durante las últimas 24 horas, NIGHT cotiza entre € 0.01733 (bajo) y € 0.01821 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, NIGHT experimentó un cambio de -0.46% en la última hora y de -6.70% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 68.28K.

Información del mercado de Midnight (NIGHT)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 68.28K€ 68.28K € 68.28K Cap. de mercado totalmente diluida € 424.56M€ 424.56M € 424.56M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 24,000,000,000 24,000,000,000 24,000,000,000 Blockchain pública ADA

La capitalización de mercado actual de Midnight es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 68.28K. El suministro circulante de NIGHT es de --, con un suministro total de 24000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 424.56M.