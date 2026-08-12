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El precio actual de Midnight hoy es 0.01769 EUR. La capitalización de mercado de NIGHT es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de NIGHT a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Midnight hoy es 0.01769 EUR. La capitalización de mercado de NIGHT es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de NIGHT a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Midnight(NIGHT)

Precio en vivo de 1 NIGHT en EUR:

€0.0152134
€0.0152134€0.0152134
-1.33%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Midnight (NIGHT)
Última actualización de la página: 2026-08-12 08:35:31 (UTC+8)

Precio de Midnight hoy

El precio actual de Midnight (NIGHT) hoy es € 0.01769, con una variación del 1.33% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NIGHT a EUR es € 0.01769 por NIGHT.

Midnight actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- NIGHT. Durante las últimas 24 horas, NIGHT cotiza entre € 0.01733 (bajo) y € 0.01821 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, NIGHT experimentó un cambio de -0.46% en la última hora y de -6.70% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 68.28K.

Información del mercado de Midnight (NIGHT)

--
----

€ 68.28K
€ 68.28K€ 68.28K

€ 424.56M
€ 424.56M€ 424.56M

--
----

24,000,000,000
24,000,000,000 24,000,000,000

ADA

La capitalización de mercado actual de Midnight es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 68.28K. El suministro circulante de NIGHT es de --, con un suministro total de 24000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 424.56M.

Historial de precios de Midnight EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.01733
€ 0.01733€ 0.01733
24H Mín
€ 0.01821
€ 0.01821€ 0.01821
24H Máx

€ 0.01733
€ 0.01733€ 0.01733

€ 0.01821
€ 0.01821€ 0.01821

--
----

--
----

-0.46%

-1.32%

-6.70%

-6.70%

Historial de precios de Midnight (NIGHT) en EUR

Siga los cambios de precios de Midnight para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.0002051-1.32%
30 Días€ -0.01266-41.72%
60 Días€ -0.0174-49.59%
90 Días€ -0.01445-44.96%
Cambio de precio de Midnight hoy

Hoy, NIGHT registró un cambio de € -0.0002051 (-1.32%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Midnight en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.01266 (-41.72%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Midnight en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, NIGHT experimentó un cambio de € -0.0174 (-49.59%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Midnight en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.01445 (-44.96%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Midnight (NIGHT)?

Consulta la página Historial de precios de Midnight ahora.

Análisis de Midnight

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Midnight, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Midnight: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de NIGHT: bajista, alcista 45% | bajista 55%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteS1 ≤ Precio < PivoteEntre S1‑PivoteAcaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.

NIGHT_USDT se encuentra en el período de 4 horas a nivel de 0,01793, situándose entre el pivote S1 en 0,01785 y el centro del rango en 0,01815. El precio está por debajo del punto pivote, mostrando una estructura de oscilación dentro de un rango definido. Todos los promedios móviles emiten señales de compra, mientras que el cruce bajista del MACD genera una divergencia. Esta desalineación entre indicadores sugiere que el mercado actual carece de un consenso claro sobre la dirección predominante. El impulso a corto plazo se presenta disperso: tanto las medias móviles simples (MA) como las exponenciales (EMA) señalan compras, lo que indica una tendencia alcista en el corto plazo. Sin embargo, el cruce bajista del MACD confirma la presencia de presión bajista, mientras que el RSI permanece en una zona neutral. Los indicadores rápidos y lentos operan en niveles diferenciados, y la volatilidad se mantiene baja. Por su parte, los valores de KDJ y StochRSI no ofrecen directrices claras respecto a la dirección, por lo que es necesario analizar el comportamiento del precio para tomar decisiones. Las bandas de Bollinger presentan un estado incierto, lo que impide evaluar si la volatilidad está expandiéndose o no. En cuanto a los niveles clave, el soporte inmediato se ubica en 0,01785, a solo 0,00008 del precio actual. Un soporte secundario más abajo se sitúa en 0,01766, a 0,00027 del precio actual. Por el lado superior, la resistencia más cercana se encuentra en el centro del rango, en 0,01815, a 0,00022 del precio actual. Una resistencia más lejana está ubicada en 0,01834, a 0,00041 del precio actual. Los traders deberían prestar atención al sentido del rompimiento del rango comprendido entre 0,01785 y 0,01815.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de Midnight?

Los precios de la medianoche (NOCHE) están influenciados por varios factores clave:

1. El sentimiento del mercado y las tendencias generales de las criptomonedas
2. El volumen de operaciones y la liquidez en los exchanges
3. Los avances en el desarrollo y las actualizaciones técnicas
4. Los anuncios de alianzas y la adopción
5. Las noticias regulatorias que afectan a las monedas de privacidad
6. Los movimientos de precios de Bitcoin y de las principales altcoins
7. La participación de la comunidad y el impacto de la actividad en las redes sociales
8. Las listas y eliminaciones de tokens en los exchanges
9. La tokenomics y la dinámica de la oferta
10. El panorama competitivo en el espacio de blockchain centrado en la privacidad

¿Por qué la gente quiere saber el precio de Midnight hoy?

La gente quiere conocer el precio de Midnight (NIGHT) hoy por varias razones clave: tomar decisiones comerciales informadas, realizar un seguimiento del rendimiento de la cartera, programar órdenes de compra/venta, analizar las tendencias del mercado y gestionar el riesgo de inversión. Los datos de precios en tiempo real ayudan a los traders a aprovechar la volatilidad y las oportunidades del mercado.

Predicción de precios para Midnight

Predicción del precio de Midnight (NIGHT) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de NIGHT en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Midnight (NIGHT) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Midnight podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Midnight en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de NIGHT para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Midnight.

Cómo comprar e invertir Midnight en España

¿Listo para empezar con Midnight? Comprar NIGHT es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Midnight. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Midnight (NIGHT).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Midnight instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Midnight (NIGHT)

¿Qué puedes hacer con Midnight?

Poseer Midnight te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Midnight (NIGHT) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Midnight (NIGHT)

Midnight es una blockchain de nueva generación desarrollada por Charles Hoskinson, cofundador de Ethereum y fundador de Cardano, que utiliza tecnología de pruebas de conocimiento cero (ZK) para ofrecer utilidad sin comprometer la protección ni la propiedad de los datos, habilitando aplicaciones que salvaguardan los datos y los metadatos de usuarios, empresas y transacciones. El protocolo Midnight combina el uso de una arquitectura de libro mayor de doble estado público-privado basada en pruebas ZK para proteger los datos, con un diseño de tokenómica de doble componente para proteger los metadatos.

Midnight Recurso

Para conocer Midnight más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Sitio Web Oficial Midnight
Explorador de bloques

Categoría :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemBinance Wallet IDO

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Midnight

Última actualización de la página: 2026-08-12 08:35:31 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Midnight (NIGHT)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Midnight

NIGHT USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de NIGHT con apalancamiento. Explora el trading de futuros NIGHTUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Midnight (NIGHT) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Midnight en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
NIGHT/USDT
€0.0152048
€0.0152048€0.0152048
-1.44%
3.87M (USDT)
NIGHT/USDC
€0.0151618
€0.0151618€0.0151618
-1.67%
3.05M (USDT)

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ETH
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€0.00000
€0.00000€0.00000

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up

up

UPROBINHOOD

€0.296786
€0.296786€0.296786

+245.10%

DAPPOS

DAPPOS

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€0.3320202
€0.3320202€0.3320202

-9.40%

The Toad Pepe

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€0.0130376
€0.0130376€0.0130376

-17.83%

AurumX

AurumX

UMX

€0.098599
€0.098599€0.098599

-34.40%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.0065962
€0.0065962€0.0065962

+70.44%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.000319576
€0.000319576€0.000319576

+40.22%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.605628
€2.605628€2.605628

+25.19%

Holoworld AI

Holoworld AI

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€0.0744932
€0.0744932€0.0744932

+17.26%

Aether Network

Aether Network

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€0.010578
€0.010578€0.010578

+17.14%

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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