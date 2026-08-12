Precio de MOVA hoy

El precio actual de MOVA (MOVA) hoy es € 0.3366, con una variación del 6.35% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MOVA a EUR es € 0.3366 por MOVA.

MOVA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- MOVA. Durante las últimas 24 horas, MOVA cotiza entre € 0.3165 (bajo) y € 0.3817 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, MOVA experimentó un cambio de +1.35% en la última hora y de -18.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 241.40.

Información del mercado de MOVA (MOVA)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 241.40€ 241.40 € 241.40 Cap. de mercado totalmente diluida € 336.60M€ 336.60M € 336.60M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública MOVA

La capitalización de mercado actual de MOVA es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 241.40. El suministro circulante de MOVA es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 336.60M.