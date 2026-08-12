Precio de Mame Inu hoy

El precio actual de Mame Inu (MAME) hoy es € 0.00631, con una variación del 0.59% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MAME a EUR es € 0.00631 por MAME.

Mame Inu actualmente está en el puesto #3690 por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- MAME. Durante las últimas 24 horas, MAME cotiza entre € 0.005031 (bajo) y € 0.00727 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.0076782203800423726, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0005387137678575798.

En el corto plazo, MAME experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +27.47% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 89.70K.

Información del mercado de Mame Inu (MAME)

Puesto No.3690 Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 89.70K€ 89.70K € 89.70K Cap. de mercado totalmente diluida € 6.31M€ 6.31M € 6.31M Suministro de Circulación ---- -- Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Mame Inu es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 89.70K. El suministro circulante de MAME es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 6.31M.