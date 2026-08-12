Precio de Kuvi hoy

El precio actual de Kuvi (KUVI) hoy es € 0.007887, con una variación del 1.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KUVI a EUR es € 0.007887 por KUVI.

Kuvi actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- KUVI. Durante las últimas 24 horas, KUVI cotiza entre € 0.007781 (bajo) y € 0.008398 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, KUVI experimentó un cambio de -0.03% en la última hora y de -60.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 15.50K.

Información del mercado de Kuvi (KUVI)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 15.50K€ 15.50K € 15.50K Cap. de mercado totalmente diluida € 7.89M€ 7.89M € 7.89M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Kuvi es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 15.50K. El suministro circulante de KUVI es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 7.89M.