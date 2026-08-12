Precio de Ice Open Network hoy

El precio actual de Ice Open Network (ION) hoy es € 0.000084, con una variación del 9.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ION a EUR es € 0.000084 por ION.

Ice Open Network actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- ION. Durante las últimas 24 horas, ION cotiza entre € 0.000071 (bajo) y € 0.000091 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, ION experimentó un cambio de -2.33% en la última hora y de +35.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 12.76K.

Información del mercado de Ice Open Network (ION)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 12.76K€ 12.76K € 12.76K Cap. de mercado totalmente diluida € 298.68K€ 298.68K € 298.68K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 3,555,728,247 3,555,728,247 3,555,728,247 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Ice Open Network es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 12.76K. El suministro circulante de ION es de --, con un suministro total de 3555728247. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 298.68K.