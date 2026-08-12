Precio de Flying Tulip hoy

El precio actual de Flying Tulip (FT) hoy es € 0.09891, con una variación del 0.43% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FT a EUR es € 0.09891 por FT.

Flying Tulip actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- FT. Durante las últimas 24 horas, FT cotiza entre € 0.09722 (bajo) y € 0.1 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, FT experimentó un cambio de -0.18% en la última hora y de +1.27% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 70.91K.

Información del mercado de Flying Tulip (FT)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 70.91K€ 70.91K € 70.91K Cap. de mercado totalmente diluida € 989.10M€ 989.10M € 989.10M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública NONE

La capitalización de mercado actual de Flying Tulip es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 70.91K. El suministro circulante de FT es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 989.10M.