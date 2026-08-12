Análisis técnico de FIGHT (FIGHT) de hoy La página de análisis de FIGHT proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de FIGHT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de FIGHT a continuación. Regístrate

Cambio de precio de FIGHT (FIGHT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.003701 -- +8.82% +24.31% -8.96%

Indicadores técnicos de FIGHT

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de FIGHT en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 11 Mantener 4 Comprar 11 Medias móviles : Comprar Vender 3 Mantener 2 Comprar 9 Indicadores técnicos : Vender Vender 8 Mantener 2 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.003715 0.003714 R2 0.003714 0.003712 R1 0.003712 0.003712 PP 0.003711 0.003711 S1 0.003709 0.003709 S2 0.003708 0.003709 S3 0.003706 0.003708

Señales del mercado de FIGHT Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.30M $1.64 M $1.94 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.08 M Ventas activas en 3 días $0.09 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.29 M Ventas activas en 7 días $0.29 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de FIGHT Ingresos netos Precio de FIGHTUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 -$0.04 M 0.00 2026-08-09 -$0.02 M 0.00 2026-08-08 -$0.01 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera FIGHT (FIGHT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de FIGHT en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h FIGHT / USDT $0.003698 $0.003698 $0.003698 +0.59% 26.48M (USDT) Trade