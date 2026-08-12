Precio de Edel hoy

El precio actual de Edel (EDEL) hoy es € 0.00557, con una variación del 0.17% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EDEL a EUR es € 0.00557 por EDEL.

Edel actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- EDEL. Durante las últimas 24 horas, EDEL cotiza entre € 0.00549 (bajo) y € 0.00618 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, EDEL experimentó un cambio de -0.72% en la última hora y de -24.84% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 66.77K.

Información del mercado de Edel (EDEL)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 66.77K€ 66.77K € 66.77K Cap. de mercado totalmente diluida € 0.00€ 0.00 € 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de Edel es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 66.77K. El suministro circulante de EDEL es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.