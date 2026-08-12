Análisis técnico de Dymension (DYM) de hoy La página de análisis de Dymension proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de DYM. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Dymension a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Dymension (DYM) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.01474 -- +9.59% -4.54% -42.85%

Indicadores técnicos de Dymension

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Dymension en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 10 Mantener 7 Comprar 9 Medias móviles : Vender Vender 8 Mantener 4 Comprar 2 Indicadores técnicos : Comprar Vender 2 Mantener 3 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.01473 0.01473 R2 0.01473 0.01472 R1 0.01472 0.01472 PP 0.01472 0.01472 S1 0.01471 0.01471 S2 0.01471 0.01471 S3 0.0147 0.01471

Señales del mercado de Dymension Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.31M $7.20 M $7.51 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.05M Compras activas en 3 días $0.17 M Ventas activas en 3 días $0.22 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.62 M Ventas activas en 7 días $0.60 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Dymension Ingresos netos Precio de DYMUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.03 M 0.01 2026-08-11 -$0.09 M 0.01 2026-08-10 -$0.16 M 0.02 2026-08-09 $0.03 M 0.02 2026-08-08 $0.00 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Dymension (DYM) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Dymension en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h DYM / USDT $0.01474 $0.01474 $0.01474 +0.68% 4.66M (USDT) Trade