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Principales tokens de neobancos por capitalización de mercado

Los neobancos de criptomonedas son plataformas financieras exclusivamente digitales que integran activos descentralizados con servicios bancarios tradicionales. Suelen ofrecer tarjetas de débito vinculadas a criptomonedas, pasarelas de pago de moneda fiduciaria a criptomonedas y cuentas de alto rendimiento sin necesidad de sucursales físicas. En este sector, los tokens se utilizan para desbloquear funciones bancarias prémium, reducir las tarifas por transacción y recompensar a los usuarios de la plataforma.

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Moneda
Precio
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Acción
1
Mantle
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MNT
$ 0.4362
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2
Ether.Fi Foundation
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ETHFI
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Telcoin
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TEL
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Plasma
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ClawBank
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$CLAWBANK
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VPay
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7
THORWallet
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TITN
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8
E Money Network
E Money Network
EMYC
$ 0.00078944
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-1.91%
$ 200.89K
$ 40.14K
9
Blindfold Finance
Blindfold Finance
BLIND
$ 1.579E-5
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10
TRIA
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$ 2.10M
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Avici
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UP
$ 0.38514
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$ 167.96K

Preguntas frecuentes

¿Qué son las criptomonedas de los neobancos en el sector de las finanzas digitales?
Las criptomonedas de los neobancos representan plataformas financieras exclusivamente digitales que integran redes blockchain con servicios bancarios tradicionales, ofreciendo funciones como tarjetas de débito vinculadas a criptomonedas y pasarelas de pago de moneda fiduciaria a criptomonedas.
¿Cómo aportan utilidad los tokens de los neobancos a los usuarios de la plataforma?
Los tokens de los neobancos ofrecen utilidad al desbloquear funciones bancarias digitales prémium, reducir las tarifas por transacciones transfronterizas y ofrecer mayores rendimientos en las cuentas de ahorro dentro del ecosistema específico del neobanco.
¿Los neobancos de criptomonedas están regulados como los bancos comerciales tradicionales?
El cumplimiento normativo varía considerablemente. Algunos neobancos de criptomonedas operan con licencias bancarias formales en jurisdicciones específicas, mientras que otros dependen de socios bancarios externos para procesar transacciones en moneda fiat.
¿Cuál es la principal ventaja de utilizar un neobanco basado en blockchain?
La principal ventaja de un neobanco basado en blockchain es la posibilidad de gastar sin problemas las criptomonedas en el mundo real utilizando tarjetas de débito, sin necesidad de retirar manualmente los fondos a una cuenta bancaria tradicional.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Neobanco, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.