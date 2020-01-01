Los neobancos de criptomonedas son plataformas financieras exclusivamente digitales que integran activos descentralizados con servicios bancarios tradicionales. Suelen ofrecer tarjetas de débito vinculadas a criptomonedas, pasarelas de pago de moneda fiduciaria a criptomonedas y cuentas de alto rendimiento sin necesidad de sucursales físicas. En este sector, los tokens se utilizan para desbloquear funciones bancarias prémium, reducir las tarifas por transacción y recompensar a los usuarios de la plataforma.

La principal ventaja de un neobanco basado en blockchain es la posibilidad de gastar sin problemas las criptomonedas en el mundo real utilizando tarjetas de débito, sin necesidad de retirar manualmente los fondos a una cuenta bancaria tradicional.

Los tokens de los neobancos ofrecen utilidad al desbloquear funciones bancarias digitales prémium, reducir las tarifas por transacciones transfronterizas y ofrecer mayores rendimientos en las cuentas de ahorro dentro del ecosistema específico del neobanco.

Las criptomonedas de los neobancos representan plataformas financieras exclusivamente digitales que integran redes blockchain con servicios bancarios tradicionales, ofreciendo funciones como tarjetas de débito vinculadas a criptomonedas y pasarelas de pago de moneda fiduciaria a criptomonedas.

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