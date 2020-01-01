Los neobancos de criptomonedas son plataformas financieras exclusivamente digitales que integran activos descentralizados con servicios bancarios tradicionales. Suelen ofrecer tarjetas de débito vinculadas a criptomonedas, pasarelas de pago de moneda fiduciaria a criptomonedas y cuentas de alto rendimiento sin necesidad de sucursales físicas. En este sector, los tokens se utilizan para desbloquear funciones bancarias prémium, reducir las tarifas por transacción y recompensar a los usuarios de la plataforma.
La inclusión de activos digitales en el sector Neobanco, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.