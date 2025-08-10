ZyfAI প্রাইস (ZFI)
ZyfAI(ZFI) বর্তমানে 0.051537USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 5.55MUSD। ZFI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ZFI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ZFI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, ZyfAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01139087 ছিল।
গত 30 দিনে, ZyfAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0768257987 ছিল।
গত 60 দিনে, ZyfAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0298135772 ছিল।
গত 90 দিনে, ZyfAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.042940669746173341 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.01139087
|+28.37%
|30 দিন
|$ +0.0768257987
|+149.07%
|60 দিন
|$ +0.0298135772
|+57.85%
|90 দিন
|$ +0.042940669746173341
|+499.52%
ZyfAI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-2.22%
+28.37%
+87.63%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
ZyFAI is a DeFi Agent built to automate and optimize yield farming across protocols. It relies on real-time data and smart account automation to manage user funds in the most efficient way possible. By continuously reallocating assets, ZyFAI maximizes APY without requiring manual rebalancing. The project was built built by the Zyfi team, a leader in Account Abstraction infrastructure on ZKsync and aims to make DeFi accessible and automated to everyone.
ZyfAI (ZFI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ZFIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
