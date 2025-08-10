ZSD সম্পর্কে আরও

Zephyr Protocol Stable Dollar লোগো

Zephyr Protocol Stable Dollar প্রাইস (ZSD)

তালিকাভুক্ত নয়

Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.99239
$0.99239$0.99239
+0.30%1D
USD

আজকে Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) এর প্রাইস

Zephyr Protocol Stable Dollar(ZSD) বর্তমানে 0.99239USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। ZSD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Zephyr Protocol Stable Dollar এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

$ 14.48K USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.31%
Zephyr Protocol Stable Dollar এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
0.00 USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ ZSD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ZSD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Zephyr Protocol Stable Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00308839 ছিল।
গত 30 দিনে, Zephyr Protocol Stable Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0282832142 ছিল।
গত 60 দিনে, Zephyr Protocol Stable Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003375118 ছিল।
গত 90 দিনে, Zephyr Protocol Stable Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0123763190662771 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00308839+0.31%
30 দিন$ -0.0282832142-2.85%
60 দিন$ +0.0003375118+0.03%
90 দিন$ +0.0123763190662771+1.26%

Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Zephyr Protocol Stable Dollar এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.985554
$ 0.985554$ 0.985554

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 863.93
$ 863.93$ 863.93

-0.28%

+0.31%

-0.84%

Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 14.48K
$ 14.48K$ 14.48K

0.00
0.00 0.00

Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) কী?

Zephyr Stable Dollar is a private stable coin, pegged to USD. It is overcollateralized and backed by Zephyr ($ZEPH). It is a private native asset on the Zephyr Protocol Blockchain. Users can mint, redeem and transfer $ZSD within the protocol without needing to interact with any centralized entity.

Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) এর টোকেনোমিক্স

Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ZSDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন।

