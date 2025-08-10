Zephyr Protocol Stable Dollar প্রাইস (ZSD)
Zephyr Protocol Stable Dollar(ZSD) বর্তমানে 0.99239USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। ZSD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ZSD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ZSD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Zephyr Protocol Stable Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00308839 ছিল।
গত 30 দিনে, Zephyr Protocol Stable Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0282832142 ছিল।
গত 60 দিনে, Zephyr Protocol Stable Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003375118 ছিল।
গত 90 দিনে, Zephyr Protocol Stable Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0123763190662771 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00308839
|+0.31%
|30 দিন
|$ -0.0282832142
|-2.85%
|60 দিন
|$ +0.0003375118
|+0.03%
|90 দিন
|$ +0.0123763190662771
|+1.26%
Zephyr Protocol Stable Dollar এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.28%
+0.31%
-0.84%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Zephyr Stable Dollar is a private stable coin, pegged to USD. It is overcollateralized and backed by Zephyr ($ZEPH). It is a private native asset on the Zephyr Protocol Blockchain. Users can mint, redeem and transfer $ZSD within the protocol without needing to interact with any centralized entity.
Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ZSDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 ZSD থেকে VND
₫26,114.74285
|1 ZSD থেকে AUD
A$1.5183567
|1 ZSD থেকে GBP
￡0.7343686
|1 ZSD থেকে EUR
€0.8435315
|1 ZSD থেকে USD
$0.99239
|1 ZSD থেকে MYR
RM4.2077336
|1 ZSD থেকে TRY
₺40.4795881
|1 ZSD থেকে JPY
¥145.88133
|1 ZSD থেকে ARS
ARS$1,314.420555
|1 ZSD থেকে RUB
₽79.1232547
|1 ZSD থেকে INR
₹87.0524508
|1 ZSD থেকে IDR
Rp16,006.2880817
|1 ZSD থেকে KRW
₩1,378.3106232
|1 ZSD থেকে PHP
₱56.3181325
|1 ZSD থেকে EGP
￡E.47.8034263
|1 ZSD থেকে BRL
R$5.3886777
|1 ZSD থেকে CAD
C$1.3595743
|1 ZSD থেকে BDT
৳120.4166026
|1 ZSD থেকে NGN
₦1,519.7361221
|1 ZSD থেকে UAH
₴40.9956309
|1 ZSD থেকে VES
Bs127.02592
|1 ZSD থেকে CLP
$961.62591
|1 ZSD থেকে PKR
Rs281.2036304
|1 ZSD থেকে KZT
₸535.5531874
|1 ZSD থেকে THB
฿31.7763278
|1 ZSD থেকে TWD
NT$29.672461
|1 ZSD থেকে AED
د.إ3.6420713
|1 ZSD থেকে CHF
Fr0.793912
|1 ZSD থেকে HKD
HK$7.7803376
|1 ZSD থেকে MAD
.د.م8.9712056
|1 ZSD থেকে MXN
$18.4286823
|1 ZSD থেকে PLN
zł3.6122996
|1 ZSD থেকে RON
лв4.3168965
|1 ZSD থেকে SEK
kr9.4971723
|1 ZSD থেকে BGN
лв1.6572913
|1 ZSD থেকে HUF
Ft336.7377748
|1 ZSD থেকে CZK
Kč20.8203422
|1 ZSD থেকে KWD
د.ك0.30069417
|1 ZSD থেকে ILS
₪3.4038977