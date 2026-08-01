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XCoin-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.353906 USD। BEXC-এর মার্কেট ক্যাপ 247,836 USD। BEXC-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!XCoin-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.353906 USD। BEXC-এর মার্কেট ক্যাপ 247,836 USD। BEXC-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

BEXC সম্পর্কে আরও

BEXC প্রাইসের তথ্য

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XCoin প্রাইস (BEXC)

তালিকাভুক্ত নয়

1 BEXC থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.353491
$0.353491$0.353491
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
XCoin (BEXC) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:35:45 (UTC+8)

XCoin-এর আজকের প্রাইস

আজ XCoin (BEXC)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.353906, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.49% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BEXC থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি BEXC-এর জন্য $ 0.353906

XCoin বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 247,836 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 700.29K BEXC। গত 24 ঘণ্টায়, BEXC এর ট্রেড হয়েছে $ 0.348984 (নিম্ন) এবং $ 0.354301 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.371225 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.192869

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BEXC গত ঘণ্টায় +0.09% এবং গত 7 দিনে -0.46% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 562.94K-তে পৌঁছেছে।

XCoin (BEXC) এর মার্কেট তথ্য

$ 247.84K
$ 247.84K$ 247.84K

$ 562.94K
$ 562.94K$ 562.94K

$ 53.09M
$ 53.09M$ 53.09M

700.29K
700.29K 700.29K

150,000,000.0
150,000,000.0 150,000,000.0

XCoin এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 247.84K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 562.94K। BEXC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 700.29K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 150000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 53.09M

XCoin-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.348984
$ 0.348984$ 0.348984
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.354301
$ 0.354301$ 0.354301
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.348984
$ 0.348984$ 0.348984

$ 0.354301
$ 0.354301$ 0.354301

$ 0.371225
$ 0.371225$ 0.371225

$ 0.192869
$ 0.192869$ 0.192869

+0.09%

+0.49%

-0.46%

-0.46%

XCoin (BEXC) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, XCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00172065 ছিল।
গত 30 দিনে, XCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0070381640 ছিল।
গত 60 দিনে, XCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0055584830 ছিল।
গত 90 দিনে, XCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000112930864065 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00172065+0.49%
30 দিন$ +0.0070381640+1.99%
60 দিন$ -0.0055584830-1.57%
90 দিন$ +0.0000112930864065+0.00%

XCoin এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য XCoin (BEXC) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, BEXC এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
XCoin (BEXC) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, XCoin এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে XCoin এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? BEXC এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, XCoin প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

XCoin সম্পর্কে

XCoin-এর বর্তমান দাম কত?

XCoin Tk43.54523362249121376000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 0.48% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।

BEXC-এর মার্কেট ক্যাপ এবং র‍্যাঙ্ক কত?

BEXC-এর মার্কেট ক্যাপ Tk30494189.19166030656000 হওয়ায় এটি বিশ্বের #4225 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ক্রিপ্টোকারেন্সি পরিবেশে এর উপস্থিতি প্রদর্শন করছে।

XCoin-এর প্রতিদিন কত ট্রেডিং ভলিউম হয়?

গত ২৪ ঘন্টায় এটি Tk-- ভলিউম রেকর্ড করেছে, যা ট্রেডারদের মধ্যে জোরালো আগ্রহ এবং গভীর তরলতার পরিস্থিতি প্রদর্শন করছে।

BEXC-এর প্রচলিত সরবরাহ কত?

উন্মুক্ত বাজারে 700287.0 টোকেন প্রচলিত রয়েছে।

গত ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?

XCoin Tk42.93962185018472064000 এবং Tk43.59383513611597296000 মধ্যে ওঠানামা করেছে, যা দৈনিক অস্থিরতা প্রদর্শন করছে।

XCoin-এর ATH-এর সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?

এর সর্বকালীন উচ্চতম দাম Tk45.67619467177527600000 হওয়ায় এটি দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনার একটি মানদণ্ড প্রদান করছে।

BEXC-এর দীর্ঘমেয়াদী মৌলিক উপাদানগুলো কী কী?

মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে সরবরাহের যান্ত্রিকতা, Exchange-based Tokens,Centralized Exchange (CEX) Token ক্যাটাগরির মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের উন্নয়নের গতিবেগ।

BEXC বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে কীভাবে আচরণ করে?

উচ্চ ভলিউমের সময়কালে তরলতা বৃদ্ধি পায় এবং স্প্রেড আরও সঙ্কুচিত হয়। কম ভলিউমের সময়কালে গভীরতা কম থাকায় দামের ওঠানামা আরও অস্থির হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: XCoin সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:35:45 (UTC+8)

XCoin (BEXC) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
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