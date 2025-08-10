WaterNeuron প্রাইস (WTN)
WaterNeuron(WTN) বর্তমানে 0.17437USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 20.46MUSD। WTN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, WaterNeuron থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00319567 ছিল।
গত 30 দিনে, WaterNeuron থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0191255816 ছিল।
গত 60 দিনে, WaterNeuron থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0466400168 ছিল।
গত 90 দিনে, WaterNeuron থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.085480412603827 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00319567
|+1.87%
|30 দিন
|$ -0.0191255816
|-10.96%
|60 দিন
|$ -0.0466400168
|-26.74%
|90 দিন
|$ -0.085480412603827
|-32.89%
WaterNeuron এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.14%
+1.87%
+1.22%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
WaterNeuron is a liquid staking protocol designed for the Internet Computer (ICP) network. It allows users to stake their ICP tokens in a capital-efficient manner by issuing nICP tokens They represent the staked ICP and can be used within the DeFi ecosystem on the Internet Computer. This enables users to benefit from both the staking rewards of ICP and the yields from DeFi applications without locking up their tokens.
|1 WTN থেকে VND
₫4,588.54655
|1 WTN থেকে AUD
A$0.2667861
|1 WTN থেকে GBP
￡0.1290338
|1 WTN থেকে EUR
€0.1482145
|1 WTN থেকে USD
$0.17437
