ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারBTCআয় করুনইভেন্ট সেন্টাররিওয়ার্ড হাব
আরও
$1,000,000 TradFi Gala
সাইন আপ করুন

মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ইন্টারনেট কম্পিউটার ইকোসিস্টেম টোকেনসমূহ

ইন্টারনেট কম্পিউটার ইকোসিস্টেম সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

#
কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.347
+0.17%
+7.31%
+5.96%
$ 1.30B
$ 167.22K
2
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.14046
+0.68%
+2.59%
+15.01%
$ 13.95M
$ 924.19K
3
ORIGYN
ORIGYN
OGY
$ 0.0014291
+0.97%
+7.37%
+28.21%
$ 11.18M
$ 11.67M
4
Gold DAO
Gold DAO
GOLDAO
$ 0.00802003
+1.03%
+0.59%
+95.75%
$ 5.44M
$ 7.11K
5
VNX Swiss Franc
VNX Swiss Franc
VCHF
$ 1.24
0.00%
+0.01%
+0.81%
$ 5.04M
$ 226.97K
6
VNX EURO
VNX EURO
VEUR
$ 1.043
0.00%
--
0.00%
$ 2.88M
$ 0.10
7
WaterNeuron
WaterNeuron
WTN
$ 0.01040091
+0.39%
+0.06%
+1.82%
$ 1.21M
$ 1.45K
8
Gold Token
Gold Token
GLDT
$ 1.41
0.00%
+0.08%
+24.78%
$ 836.28K
$ 8.63K
9
Windoge98
Windoge98
EXE
$ 0.080303
0.00%
+0.07%
-4.60%
$ 798.62K
$ 831.48
10
Draggin Karma Points
Draggin Karma Points
DKP
$ 0.00018747
-0.46%
+0.07%
-7.19%
$ 748.89K
$ 1.09K
11
Piggycell
Piggycell
PIGGY
$ 0.01559
0.00%
+0.39%
-4.94%
$ 661.59K
$ 1.09M
12
CRYPTO CLOUD
CRYPTO CLOUD
CLOUD
$ 0.00138866
-0.27%
+0.07%
+5.51%
$ 554.06K
$ 111.23
13
neuron ICP
neuron ICP
NICP
$ 2.99
0.00%
+0.07%
+5.65%
$ 535.45K
$ 5.37K
14
ICPanda DAO
ICPanda DAO
PANDA
$ 0.00052535
+0.22%
-0.00%
-2.69%
$ 428.25K
$ 2.09K
15
DecideAI
DecideAI
DCD
$ 0.00067408
+0.29%
-0.01%
-0.06%
$ 391.51K
$ 139.29
16
BobIsDead
BobIsDead
DEAD
$ 0.00016452
-0.19%
+0.07%
+4.73%
$ 164.49K
$ 35.06
17
IC Ghost
IC Ghost
GHOST
$ 1.459E-5
+1.53%
+10.20%
+26.87%
$ 134.97K
--
18
MAP Technical Forecasting
MAP Technical Forecasting
MAPTF
$ 7.369E-5
+1.87%
+6.90%
+15.68%
$ 73.71K
--
19
Clown
Clown
CLOWN
$ 3.976E-5
+1.53%
+10.60%
+19.54%
$ 39.77K
--
20
Internet Doge
Internet Doge
IDOGE
$ 0.02551815
0.00%
--
+7.81%
$ 25.52K
$ 1.49
21
PHASMA
PHASMA
PHASMA
$ 9.35275E-7
+1.56%
+6.30%
+18.37%
$ 19.79K
--
22
MSQ Cycle Burn
MSQ Cycle Burn
BURN
$ 0.00149418
+0.24%
+0.83%
+83.68%
$ 15.24K
$ 25.66
23
CKUSDT
CKUSDT
CKUSDT
$ 0.9999
+0.02%
+0.04%
+0.02%
--
$ 58.86K
24
BOB
BOB
BOB
$ 0.003848
-0.36%
+1.24%
-0.93%
--
$ 18.72M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ইন্টারনেট কম্পিউটার ইকোসিস্টেম টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
ইন্টারনেট কম্পিউটার ইকোসিস্টেম টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 24 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $1.35B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা ইন্টারনেট কম্পিউটার ইকোসিস্টেম টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা ইন্টারনেট কম্পিউটার ইকোসিস্টেম টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 10.60% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে CLOWN সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো ইন্টারনেট কম্পিউটার ইকোসিস্টেম টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 24 ইন্টারনেট কম্পিউটার ইকোসিস্টেম টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় ইন্টারনেট কম্পিউটার ইকোসিস্টেম টোকেনগুলোর মধ্যে ICP, ALICE, OGY অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
ইন্টারনেট কম্পিউটার ইকোসিস্টেম বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব ইন্টারনেট কম্পিউটার ইকোসিস্টেম টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $1.35B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

ইন্টারনেট কম্পিউটার ইকোসিস্টেম সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।