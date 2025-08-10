Virtu by Virtuals প্রাইস (VIRTU)
Virtu by Virtuals(VIRTU) বর্তমানে 0.00018844USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 188.19KUSD। VIRTU থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ VIRTU থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। VIRTU এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Virtu by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Virtu by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000713344 ছিল।
গত 60 দিনে, Virtu by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001039237 ছিল।
গত 90 দিনে, Virtu by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003628889653319249 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+2.67%
|30 দিন
|$ -0.0000713344
|-37.85%
|60 দিন
|$ -0.0001039237
|-55.14%
|90 দিন
|$ -0.0003628889653319249
|-65.82%
Virtu by Virtuals এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.72%
+2.67%
+14.48%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Virtu is an innovative agent created and designed to strengthen the ecosystem of Virtuals on the Base blockchain. This agent has been conceived with the goal of driving the development and adoption of technological solutions within the Virtuals ecosystem, offering a set of support tools that facilitate collaboration, interaction, growth, and make everything easier for the user actually counts with buybot notifications, rug alerts, new launches notifications and the team is building other tools like trading bot
Virtu by Virtuals (VIRTU) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। VIRTUটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
