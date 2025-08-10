VCGamers প্রাইস (VCG)
VCGamers(VCG) বর্তমানে 0.00993253USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 993.25KUSD। VCG থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ VCG থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। VCG এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, VCGamers থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0010128 ছিল।
গত 30 দিনে, VCGamers থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0029709031 ছিল।
গত 60 দিনে, VCGamers থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0029092320 ছিল।
গত 90 দিনে, VCGamers থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.002078254512009537 ছিল।
VCGamers এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.02%
+11.35%
+11.35%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
$VCG is developed on top of a social commerce platform that connects gamers and enables them to buy and sell digital gaming items and gaming NFTs. This gives $VCG a real practical utility within the VCGamers ecosystem. Embrace a platform where gamers and blockchain converge!
VCGamers (VCG) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। VCGটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 VCG থেকে VND
₫261.37452695
|1 VCG থেকে AUD
A$0.0151967709
|1 VCG থেকে GBP
￡0.0073500722
|1 VCG থেকে EUR
€0.0084426505
|1 VCG থেকে USD
$0.00993253
|1 VCG থেকে MYR
RM0.0421139272
|1 VCG থেকে TRY
₺0.4039559951
|1 VCG থেকে JPY
¥1.46008191
|1 VCG থেকে ARS
ARS$13.155635985
|1 VCG থেকে RUB
₽0.7945030747
|1 VCG থেকে INR
₹0.8712815316
|1 VCG থেকে IDR
Rp160.2020743459
|1 VCG থেকে KRW
₩13.7950922664
|1 VCG থেকে PHP
₱0.5636710775
|1 VCG থেকে EGP
￡E.0.4821250062
|1 VCG থেকে BRL
R$0.0539336379
|1 VCG থেকে CAD
C$0.0136075661
|1 VCG থেকে BDT
৳1.2052131902
|1 VCG থেকে NGN
₦15.2105771167
|1 VCG থেকে UAH
₴0.4103128143
|1 VCG থেকে VES
Bs1.27136384
|1 VCG থেকে CLP
$9.59482398
|1 VCG থেকে PKR
Rs2.8144817008
|1 VCG থেকে KZT
₸5.3601891398
|1 VCG থেকে THB
฿0.3210193696
|1 VCG থেকে TWD
NT$0.296982647
|1 VCG থেকে AED
د.إ0.0364523851
|1 VCG থেকে CHF
Fr0.007946024
|1 VCG থেকে HKD
HK$0.0778710352
|1 VCG থেকে MAD
.د.م0.0897900712
|1 VCG থেকে MXN
$0.1844470821
|1 VCG থেকে PLN
zł0.0361544092
|1 VCG থেকে RON
лв0.0432065055
|1 VCG থেকে SEK
kr0.0950543121
|1 VCG থেকে BGN
лв0.0165873251
|1 VCG থেকে HUF
Ft3.3703060796
|1 VCG থেকে CZK
Kč0.2083844794
|1 VCG থেকে KWD
د.ك0.00302942165
|1 VCG থেকে ILS
₪0.0340685779