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Unitas Gold-এর আজকের লাইভ প্রাইস 4,523.03 USD। XGLD-এর মার্কেট ক্যাপ 11,801,090 USD। XGLD-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Unitas Gold-এর আজকের লাইভ প্রাইস 4,523.03 USD। XGLD-এর মার্কেট ক্যাপ 11,801,090 USD। XGLD-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

XGLD সম্পর্কে আরও

XGLD প্রাইসের তথ্য

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Unitas Gold প্রাইস (XGLD)

তালিকাভুক্ত নয়

1 XGLD থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$4,525.26
$4,525.26$4,525.26
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Unitas Gold (XGLD) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:49:13 (UTC+8)

Unitas Gold-এর আজকের প্রাইস

আজ Unitas Gold (XGLD)-এর লাইভ প্রাইস $ 4,523.03, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.64% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান XGLD থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি XGLD-এর জন্য $ 4,523.03

Unitas Gold বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 11,801,090 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 2.61K XGLD। গত 24 ঘণ্টায়, XGLD এর ট্রেড হয়েছে $ 4,459.95 (নিম্ন) এবং $ 4,541.75 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 4,597.51 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 3,943.47

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, XGLD গত ঘণ্টায় +0.14% এবং গত 7 দিনে +9.32% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 26.49K-তে পৌঁছেছে।

Unitas Gold (XGLD) এর মার্কেট তথ্য

$ 11.80M
$ 11.80M$ 11.80M

$ 26.49K
$ 26.49K$ 26.49K

$ 11.80M
$ 11.80M$ 11.80M

2.61K
2.61K 2.61K

2,609.115562
2,609.115562 2,609.115562

Unitas Gold এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 11.80M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 26.49K। XGLD এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 2.61K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 2609.115562। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 11.80M

Unitas Gold-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 4,459.95
$ 4,459.95$ 4,459.95
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 4,541.75
$ 4,541.75$ 4,541.75
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 4,459.95
$ 4,459.95$ 4,459.95

$ 4,541.75
$ 4,541.75$ 4,541.75

$ 4,597.51
$ 4,597.51$ 4,597.51

$ 3,943.47
$ 3,943.47$ 3,943.47

+0.14%

+0.64%

+9.32%

+9.32%

Unitas Gold (XGLD) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Unitas Gold থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +28.76 ছিল।
গত 30 দিনে, Unitas Gold থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +520.4555637370 ছিল।
গত 60 দিনে, Unitas Gold থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +422.2773176480 ছিল।
গত 90 দিনে, Unitas Gold থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.307225813498 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +28.76+0.64%
30 দিন$ +520.4555637370+11.51%
60 দিন$ +422.2773176480+9.34%
90 দিন$ +0.307225813498+0.00%

Unitas Gold এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Unitas Gold (XGLD) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, XGLD এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Unitas Gold (XGLD) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Unitas Gold এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Unitas Gold এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? XGLD এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Unitas Gold প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Unitas Gold সম্পর্কে

Unitas Gold-এর বর্তমান লাইভ দাম কত?

Unitas Gold-এর দাম Tk556471.6817206327452000 এবং গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন হয়েছে 0.63%।

আজকে কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ দেখা যাচ্ছে?

মূল এক্সচেঞ্জগুলিতে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে, যা সক্রিয় বাজার অংশগ্রহণ এবং ধারাবাহিক তরলতার ইঙ্গিত দেয়।

XGLD বাজারের তরলতা কতটা?

--/100 তরলতার স্কোর দেখায় অর্ডার বুক কতটা গভীর, বড় অর্ডার কতটা দক্ষতার সাথে সম্পন্ন হতে পারে এবং প্রধান ট্রেডিং পেয়ারগুলিতে স্প্রেড কতটা সংকীর্ণ।

দৈনিক ট্রেডিং পরিসর কী ইঙ্গিত দেয়?

Tk548710.9032860573580000 এবং Tk558774.8169821300700000 মধ্যে দামের পরিবর্তন বর্তমান অস্থিরতা এবং দিনের মধ্যে গতিশীলতাকে তুলে ধরে।

Unitas Gold-এর বর্তমান বাজারে র‌্যাঙ্কিং কী?

বর্তমানে এটি #1060 র‌্যাঙ্কে অবস্থান করছে এবং Tk1451896714.90937311560000 বাজার মূলধন দ্বারা সমর্থিত।

সরবরাহ দামের স্থিতিশীলতায় কী ভূমিকা পালন করে?

2609.115562 টোকেনের প্রচলিত সরবরাহ দামের আচরণকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে উচ্চ চাহিদা বা স্বল্পতার সময়ে।

Unitas Gold-এর তরলতার প্রোফাইলকে কী কী ফ্যাক্টর প্রভাবিত করে?

তরলতা নির্ভর করে মার্কেট মেকারের কার্যকলাপ, ট্রেডিং পেয়ারের বৈচিত্র্য, এক্সচেঞ্জের গভীরতা এবং -- নেটওয়ার্কের ইকোসিস্টেম অংশগ্রহণের উপর।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Unitas Gold সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:49:13 (UTC+8)

Unitas Gold (XGLD) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
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