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Unchain X-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00350593 USD। UNX-এর মার্কেট ক্যাপ 1,782,380 USD। UNX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Unchain X-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00350593 USD। UNX-এর মার্কেট ক্যাপ 1,782,380 USD। UNX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

UNX সম্পর্কে আরও

UNX প্রাইসের তথ্য

UNX কী

UNX অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

UNX টোকেনোমিক্স

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Unchain X প্রাইস (UNX)

তালিকাভুক্ত নয়

1 UNX থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00350797
$0.00350797$0.00350797
+0.02%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Unchain X (UNX) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:47:34 (UTC+8)

Unchain X-এর আজকের প্রাইস

আজ Unchain X (UNX)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00350593, যা গত 24 ঘণ্টায় 11.44% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান UNX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি UNX-এর জন্য $ 0.00350593

Unchain X বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,782,380 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 508.40M UNX। গত 24 ঘণ্টায়, UNX এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00312156 (নিম্ন) এবং $ 0.00352474 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.563509 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00210476

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, UNX গত ঘণ্টায় -0.15% এবং গত 7 দিনে +19.73% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 78.06K-তে পৌঁছেছে।

Unchain X (UNX) এর মার্কেট তথ্য

$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M

$ 78.06K
$ 78.06K$ 78.06K

$ 34.22M
$ 34.22M$ 34.22M

508.40M
508.40M 508.40M

9,880,635,139.51444
9,880,635,139.51444 9,880,635,139.51444

Unchain X এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.78M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 78.06K। UNX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 508.40M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 9880635139.51444। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 34.22M

Unchain X-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00312156
$ 0.00312156$ 0.00312156
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00352474
$ 0.00352474$ 0.00352474
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00312156
$ 0.00312156$ 0.00312156

$ 0.00352474
$ 0.00352474$ 0.00352474

$ 0.563509
$ 0.563509$ 0.563509

$ 0.00210476
$ 0.00210476$ 0.00210476

-0.15%

+11.44%

+19.73%

+19.73%

Unchain X (UNX) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Unchain X থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00035977 ছিল।
গত 30 দিনে, Unchain X থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0007358175 ছিল।
গত 60 দিনে, Unchain X থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0014991128 ছিল।
গত 90 দিনে, Unchain X থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00000012272042166 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00035977+11.44%
30 দিন$ +0.0007358175+20.99%
60 দিন$ +0.0014991128+42.76%
90 দিন$ +0.00000012272042166+0.00%

Unchain X এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Unchain X (UNX) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, UNX এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Unchain X (UNX) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Unchain X এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Unchain X সম্পর্কে

UNX-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?

বর্তমানে এটি Tk0.4313371264605403812000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 11.43% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।

Unchain X-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?

--/100 তরলতা স্কোর সহ, UNX উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।

UNX-এর দৈনিক ভলিউম কত?

গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের UNX বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।

Unchain X-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?

টি Tk0.3840478048546789104000 থেকে Tk0.4336513344877179816000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।

UNX-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?

উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং UNX-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Unchain X সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:47:34 (UTC+8)

Unchain X (UNX) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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