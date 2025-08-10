SATA সম্পর্কে আরও

Signata (SATA) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.02275582
$0.02275582$0.02275582
+1.40%1D
mexc
USD

আজকে Signata (SATA) এর প্রাইস

Signata(SATA) বর্তমানে 0.02275564USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 448.38KUSD। SATA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Signata এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+1.44%
Signata এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
19.70M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SATA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SATA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Signata (SATA) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Signata থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00032365 ছিল।
গত 30 দিনে, Signata থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0341052134 ছিল।
গত 60 দিনে, Signata থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1459572235 ছিল।
গত 90 দিনে, Signata থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.004074309293985958 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00032365+1.44%
30 দিন$ +0.0341052134+149.88%
60 দিন$ +0.1459572235+641.41%
90 দিন$ +0.004074309293985958+21.81%

Signata (SATA) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Signata এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00407803
$ 0.00407803$ 0.00407803

$ 0.0227966
$ 0.0227966$ 0.0227966

$ 0.730327
$ 0.730327$ 0.730327

+332.27%

+1.44%

+10.51%

Signata (SATA) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 448.38K
$ 448.38K$ 448.38K

--
----

19.70M
19.70M 19.70M

Signata (SATA) কী?

The Signata project aims to deliver a full suite of blockchain-powered identity and access control solutions, including hardware token integration and a marketplace of smart contracts for integration with 3rd party service providers.

Signata (SATA) এর টোকেনোমিক্স

Signata (SATA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SATAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

SATA থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 SATA থেকে VND
598.8146666
1 SATA থেকে AUD
A$0.0348161292
1 SATA থেকে GBP
0.0168391736
1 SATA থেকে EUR
0.019342294
1 SATA থেকে USD
$0.02275564
1 SATA থেকে MYR
RM0.0964839136
1 SATA থেকে TRY
0.9254718788
1 SATA থেকে JPY
¥3.34507908
1 SATA থেকে ARS
ARS$30.13984518
1 SATA থেকে RUB
1.8202236436
1 SATA থেকে INR
1.9961247408
1 SATA থেকে IDR
Rp367.0264002292
1 SATA থেকে KRW
31.6048532832
1 SATA থেকে PHP
1.29138257
1 SATA থেকে EGP
￡E.1.1045587656
1 SATA থেকে BRL
R$0.1235631252
1 SATA থেকে CAD
C$0.0311752268
1 SATA থেকে BDT
2.7611693576
1 SATA থেকে NGN
34.8477595396
1 SATA থেকে UAH
0.9400354884
1 SATA থেকে VES
Bs2.91272192
1 SATA থেকে CLP
$21.98194824
1 SATA থেকে PKR
Rs6.4480381504
1 SATA থেকে KZT
12.2803086824
1 SATA থেকে THB
฿0.7354622848
1 SATA থেকে TWD
NT$0.680393636
1 SATA থেকে AED
د.إ0.0835131988
1 SATA থেকে CHF
Fr0.018204512
1 SATA থেকে HKD
HK$0.1784042176
1 SATA থেকে MAD
.د.م0.2057109856
1 SATA থেকে MXN
$0.4225722348
1 SATA থেকে PLN
0.0828305296
1 SATA থেকে RON
лв0.098987034
1 SATA থেকে SEK
kr0.2177714748
1 SATA থেকে BGN
лв0.0380019188
1 SATA থেকে HUF
Ft7.7214437648
1 SATA থেকে CZK
0.4774133272
1 SATA থেকে KWD
د.ك0.0069404702
1 SATA থেকে ILS
0.0780518452