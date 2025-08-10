Signata প্রাইস (SATA)
Signata(SATA) বর্তমানে 0.02275564USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 448.38KUSD। SATA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SATA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SATA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Signata থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00032365 ছিল।
গত 30 দিনে, Signata থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0341052134 ছিল।
গত 60 দিনে, Signata থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1459572235 ছিল।
গত 90 দিনে, Signata থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.004074309293985958 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00032365
|+1.44%
|30 দিন
|$ +0.0341052134
|+149.88%
|60 দিন
|$ +0.1459572235
|+641.41%
|90 দিন
|$ +0.004074309293985958
|+21.81%
Signata এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+332.27%
+1.44%
+10.51%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Signata project aims to deliver a full suite of blockchain-powered identity and access control solutions, including hardware token integration and a marketplace of smart contracts for integration with 3rd party service providers.
Signata (SATA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SATAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 SATA থেকে VND
₫598.8146666
|1 SATA থেকে AUD
A$0.0348161292
|1 SATA থেকে GBP
￡0.0168391736
|1 SATA থেকে EUR
€0.019342294
|1 SATA থেকে USD
$0.02275564
|1 SATA থেকে MYR
RM0.0964839136
|1 SATA থেকে TRY
₺0.9254718788
|1 SATA থেকে JPY
¥3.34507908
|1 SATA থেকে ARS
ARS$30.13984518
|1 SATA থেকে RUB
₽1.8202236436
|1 SATA থেকে INR
₹1.9961247408
|1 SATA থেকে IDR
Rp367.0264002292
|1 SATA থেকে KRW
₩31.6048532832
|1 SATA থেকে PHP
₱1.29138257
|1 SATA থেকে EGP
￡E.1.1045587656
|1 SATA থেকে BRL
R$0.1235631252
|1 SATA থেকে CAD
C$0.0311752268
|1 SATA থেকে BDT
৳2.7611693576
|1 SATA থেকে NGN
₦34.8477595396
|1 SATA থেকে UAH
₴0.9400354884
|1 SATA থেকে VES
Bs2.91272192
|1 SATA থেকে CLP
$21.98194824
|1 SATA থেকে PKR
Rs6.4480381504
|1 SATA থেকে KZT
₸12.2803086824
|1 SATA থেকে THB
฿0.7354622848
|1 SATA থেকে TWD
NT$0.680393636
|1 SATA থেকে AED
د.إ0.0835131988
|1 SATA থেকে CHF
Fr0.018204512
|1 SATA থেকে HKD
HK$0.1784042176
|1 SATA থেকে MAD
.د.م0.2057109856
|1 SATA থেকে MXN
$0.4225722348
|1 SATA থেকে PLN
zł0.0828305296
|1 SATA থেকে RON
лв0.098987034
|1 SATA থেকে SEK
kr0.2177714748
|1 SATA থেকে BGN
лв0.0380019188
|1 SATA থেকে HUF
Ft7.7214437648
|1 SATA থেকে CZK
Kč0.4774133272
|1 SATA থেকে KWD
د.ك0.0069404702
|1 SATA থেকে ILS
₪0.0780518452